Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - Алматинская группа "Улытау" стала победителем международного конкурса в США, где участвовали музыкальные группы 83 стран мира, передает Kazakhstan Today.

Этнорок-группа "Улытау" в очередной раз одержала победу на международной арене. Об этом в ходе брифинга на площадке РСК сообщил продюсер группы Кыдырали Болманов, а также участники группы Серик Сансызбаев, Асель Исаева, Максим Кичигин, Рустем Баекеев, Жанболат Адилов, Али Ибрагимов.

Группа под руководством продюсера и певца Кыдырали Болманова победила в международном музыкальном конкурсе DJOOKY Music Awards в категории рок/металл в Лос-Анджелесе, США. Группа принимала участие с произведением кюя Махамбета Отемисулы "Жумыр кылыш".

В конкурсе принимали участие тысячи музыкантов из 83 стран мира по 13 музыкальным направлениям.

Болманов отметил, что именно единство и сплоченность казахстанского народа позволили занять первое место, и выразил благодарность горожанам за поддержку.

Когда включился весь Казахстан, мы с отрывом вышли вперед", - сказал Кыдырали Болманов. Также спикеры рассказали, что в онлайн-формате сложнее проводить репетиции и участвовать в подобных мероприятия.

DJOOKY Music Awards - это крупнейший музыкальный онлайн-проект в мире. Цель конкурса - демократизировать музыкальную индустрию, используя возможности сети для определения и продвижения мировых талантов.

В пресс-службе акимата Алматы отметили, что итоги конкурса подводили в комбинированном формате: 50% - голосование телезрителей, 50% - решение американского продюсера Брайана Малуфа. Победители конкурса получили право на запись произведения в музыкальном центре Capital Studios (США, ЛА) с известным американским продюсером Брайаном Малуфом.

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