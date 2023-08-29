Алматинцев попросили надеть маски из-за задымленности в городе Дополнено
Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцев попросили надеть маски из-за задымленности в городе после пожара на складах.
Уважаемые жители и гости города! Из-за пожара на складе с высокой горючей загрузкой S=295 м2 по улице Суюнбая, 50, Жетысуского района, который был ликвидирован ночью, наблюдается задымленность. Угрозы жизни и здоровью нет - остаточные явления от пожара. В связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски", - сообщили в ДЧС.
Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома. В особенности жителям, проживающим вблизости от места пожара.
Напомним, сегодня в городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Они будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Сутки 25 августа, ночью 26 августа метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".
Также синоптики прогнозируют сегодня в Алматы сильную жару. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Днем сильная жара 33-35 градусов, ночью - 20-22 тепла.
Дополнено, 25.08.2023, 13.15
Синоптики оценили состояние воздуха в Алматы. По их данным, в городе зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) по оксиду и диоксиду азота.
Как сообщает Tengrinews со ссылкой на РГП "Казгидромет", с 00.00 по 10.00 25 августа в городе зафиксировано 26 превышений ПДК (предельно допустимая концентрация) наблюдаются в районе постов №№ 6, 12, 25, 26, 28, 30, 31:
- на посту № 6 (акимат Медеуского района, Жетысуский район, микрорайон Кулагер) по взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;
- на посту № 12 (проспект Райымбека, угол улицы Наурызбай батыра) по взвешенным частицам PM-2,5 (один случай) до уровня 1,1 ПДК;
- на посту № 25 (микрорайон Аксай-3, улица Маречека, угол улицы Момышулы) по оксиду углерода (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;
- на посту № 26 (микрорайон Тастак-1, улица Толе би, 249, ТОО "Центральная семейная клиника") по оксиду углерода (2 случая) до уровня 1,2 ПДК и взвешенным частицам PM-2,5 (1 случай) до уровня 1,1 ПДК;
- на посту № 28 (Аэрологическая, улица Ахметова, 50) по озону (6 случаев) до уровня 4,9 ПДК;
- на посту № 30 (Шанырак, улице Жанкожа батыра, 26) по диоксиду азота (13 случаев) до уровня 2,2 ПДК;
- на посту № 31 (дендропарк, микрорайон Орбита) по диоксиду азота (один случай) до уровня 1,0 ПДК.
Согласно карте загрязнения воздух AirKaz.org, превышение нормы вредных веществ зафиксировано в разных районах региона. Гражданская сеть мониторинга качества воздуха сообщает, что содержание опасных частиц РМ 2.5 в воздухе, по данным пылемеров, в половине одиннадцатого утра по времени Астаны достигало 180", - сообщает Zakon.kz.
Как сообщалось ранее, пожар произошел сегодня ночью - загорелись склады с ламинатом на площади 295 квадратных метров. Пожар локализован в 02.21 и ликвидирован в 04.40. В настоящее время разборка и проливка конструкций продолжаются.