Алматинцев попросили надеть маски из-за задымленности в городе

Фото: Polisia.kz

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Актобе. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Водителей автомобилей свадебного кортежа в Актобе оштрафовали на 500 тысяч тенге за грубое нарушение правил дорожного движения.





На видео, опубликованном Polisia.kz, видно, что автомобиль из кортежа развернулся поперек движения и поехал по дороге задом, а затем снова перерезал путь автомобилистам. Один из пассажиров также ехал, по пояс высунувшись из открытого люка на крыше.









Нарушения ПДД автомашинами Lexus 570, Toyota Prado, Lada Priora и Huindai в составе свадебного кортежа зафиксировали камеры уличного движения.





Водители авто привлечены к административной ответственности сразу по 8 статьям КоАП: 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов), 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), 230 (Нарушение законодательства РК об обязательном страховании), 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств), 612 (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления), 602 (Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами), 614 (Создание препятствий для движения транспортных средств) и 606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).





Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на сумму около 500 тысяч тенге.





В июле свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане.



