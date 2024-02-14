В горах Алматы выставили блокпосты из-за высокой опасности схода лавин

Жителей и гостей города просят воздержаться от походов в горы

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей и гостей Алматы предупредили о лавинной опасности в горах, передает корреспондент агентства.





В горах Алматы после обильных осадков значительно увеличился снежный покров. В связи с его неустойчивым состоянием на склонах гор и на основании предупреждения РГП "Казгидромет" о лавинной опасности по бассейнам рек Улкен и Киши Алматы выставлены блокпосты, сообщает ГУ "Казселезащита" МЧС РК.





Доступ транспорта населения и отдыхающих будет ограничен в период 13-14 февраля в лавиноопасную зону выше плотины Аюсай на автодороге Алматы - Космостанция и в районе лавиносбора "Эдельвейс" на автодороге ГК "Шымбулак" - плотина "Мынжылкы".





Специалисты "Казселезащиты" рекомендуют воздержаться от походов в горы в ближайшие дни и не выходить на заснеженные склоны гор.



