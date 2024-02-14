13.02.2024, 15:24 67961
В горах Алматы выставили блокпосты из-за высокой опасности схода лавин
Жителей и гостей города просят воздержаться от походов в горы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей и гостей Алматы предупредили о лавинной опасности в горах, передает корреспондент агентства.
В горах Алматы после обильных осадков значительно увеличился снежный покров. В связи с его неустойчивым состоянием на склонах гор и на основании предупреждения РГП "Казгидромет" о лавинной опасности по бассейнам рек Улкен и Киши Алматы выставлены блокпосты, сообщает ГУ "Казселезащита" МЧС РК.
Доступ транспорта населения и отдыхающих будет ограничен в период 13-14 февраля в лавиноопасную зону выше плотины Аюсай на автодороге Алматы - Космостанция и в районе лавиносбора "Эдельвейс" на автодороге ГК "Шымбулак" - плотина "Мынжылкы".
Специалисты "Казселезащиты" рекомендуют воздержаться от походов в горы в ближайшие дни и не выходить на заснеженные склоны гор.
Напомним, 11 февраля сразу три лавины сошли в горах Казахстана.
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14.02.2024, 15:46 5321
Гибель двухлетнего малыша в клинике Алматы: депутаты обеспокоены растущей численностью псевдоврачей
Фото: Pixabay
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Гульдара Нурымова предложила усилить контроль за рекламой медицинских услуг в социальных сетях, передает корреспондент агентства.
Озвучивая свой депутатский запрос, депутат напомнила, что в конце прошлого года в Алматы скончался двухлетний ребенок после непрофессионального лечения в сомнительной клинике. Ребенку было назначено 22 лекарственных препарата, 7 внутривенных капельниц одновременно, в результате отравления организма отказали все жизненно важные органы и ребенок скончался в реанимации городской детской больницы.
Одномоментный прием 22 и более лекарственных препаратов не может выдержать даже взрослый человек, не говоря о детском организме. Причем данная клиника в настоящее время продолжает работать (...) В этой клинике маленьким пациентам назначают до 40 лекарственных препаратов одномоментно, и немало случаев осложнений, нанесения непоправимого вреда здоровью детей. При этом консультация врача стоит 200 тысяч тенге, курс массажа - 400 тысяч тенге и другие медицинские услуги по необоснованно завышенным ценам", - рассказала Гульдара Нурымова.
Она отметила, что в медицинских вузах учат будущих врачей не допускать полипрагмазии, не назначать более пяти лекарственных препаратов.
Также она рассказала, что недавно в реанимационное отделение 2-й городской больницы города Астаны поступила тяжелая больная с флегмоной и другими осложнениями после незаконно проведенных пластических операций псевдоврачом без медицинского образования, без сертификата специалиста и без наличия государственной лицензии.
Больную еле спасли, проведя экстренную хирургическую операцию. И таких фактов немало", - заявила Нурымова.
Кроме того, в Таразе псевдохирурги-мошенники провели девять незаконных пластических операций в частном салоне. В результате причинены неизгладимые увечья здоровью в виде деформации тканей лица и тела, асимметрии век, спазматических болей в области живота, дисфункции конечностей и изменения формы околоушных раковин.
К сожалению, в социальных сетях любой человек может прорекламировать и провозгласить себя специалистом любой сферы, и даже врачом, не имея специальных знаний в области медицины. Люди становятся жертвами подобных заманивающих реклам (...) Куда смотрят контролирующие органы: департаменты здравоохранения, комитеты контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности, в конце концов правоохранительные органы?" - задалась вопросом мажилисмен.
Учитывая сложившуюся проблему, депутаты считают необходимым обеспечить контроль за объявлениями в социальных сетях, рекламирующими оказание медицинских услуг, а также усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности.
14.02.2024, 14:43 9581
Заставлять банки и сотовых операторов возмещать ущерб жертвам мошенников предлагают в Казахстане
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе поднял тему роста и слабой раскрываемости мошенничеств, совершаемых в интернет-пространстве, передает корреспондент агентства.
Ссылаясь на данные аналитиков, депутат сообщил, что только в 2022 году мошенники причинили жителям Казахстана ущерб на сумму 95,8 млрд тенге - это на 88,3% больше, чем в 2021 году.
Почти половина преступлений совершается в интернет-пространстве. В связи с низким уровнем раскрываемости данной категории уголовных дел материальный ущерб возмещен лишь 2,5% потерпевшим. Есть основания предполагать, что киберпреступления совершаются мощными профессиональными международными ОПГ из-за рубежа", - подчеркнул Магеррам Магеррамов.
Он обратил внимание, что практически каждый взрослый казахстанец получал подозрительные звонки от телефонных мошенников, которые владеют персональными и банковскими данными своих жертв, проинформированы об их месте работы и родственных связях. Только за 2023 год, по данным МВД, было заблокировано свыше 43 млн звонков в Казахстан с подменных номеров.
Депутат рассказал, что одним из инструментов кибермошенничества является также использование платежных систем третьих лиц - ИП, которые незаконно передаются мошенникам в так называемую аренду самими владельцами платежных систем.
Мошенники, действуя от имени ИП, не оказывая фактически никаких услуг, выставляют своим жертвам счета на оплату, в последующем имея доступ к платежным системам и банковским счетам ИП, похищают полученные денежные средства. Многие казахстанцы ошибочно рассматривают сдачу в "аренду" своих ИП и телефонных номеров как источник пассивного дохода и регистрируют ИП без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, вовлекаясь тем самым в мошеннические схемы", - разъяснил мажилисмен.
Данные факты позволяют предположить, что граждане Казахстана находятся под мощнейшей и тотальной кибератакой мошенников, вовлекающих казахстанцев в их преступные схемы, подчеркнул он.
Депутат убежден, что текущих мер борьбы правительства и правоохранительных органов с киберпреступлениями недостаточно. В силу отсутствия действенных механизмов по предотвращению и раскрытию киберпреступлений на сегодняшний день имеет место колоссальная нагрузка на правоохранительные органы и судебную систему.
В связи с этим депутаты предлагают возложить на банки второго уровня и сотовых операторов ответственность за совершаемые с помощью их инфраструктуры мошеннические схемы в виде возмещения ущерба пострадавшим.
Такая ответственность в законопроекте позволит подключить мощные технологические ресурсы финансовых и телекоммуникационных компаний для противодействия растущему кибермошенничеству", - полагает депутат.
Кроме того, добавил мажилисмен, МВД необходимо предпринять оперативные меры по вопросам закредитованности граждан и незамедлительно отрегулировать вопросы привлечения к уголовной ответственности дропперов, благодаря которым мошенники похищают и отмывают деньги обманутых в результате интернет-мошенничества казахстанцев, и начать работу по созданию действенных механизмов по предотвращению и раскрытию киберпреступлений.
Напомним, в Казахстане запустят систему выявления подозрительных денежных операций.
14.02.2024, 10:18 22401
Сотовых операторов в Рудном оштрафовали на 10 млн тенге за некачественный интернет
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Рудный. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Рудного совместно с межрегиональной инспекцией связи установлены нарушения качества доступа к интернету в технологиях 3G/4G и скорости загрузки данных на улицах города, сообщили в пресс-службе ведомства.
По акту прокурорского надзора операторы связи привлечены к административным штрафам на общую сумму более 10 млн тенге, а также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что по итогам исполнения предписаний мобильными операторами в городе установлены дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тысяч абонентов сотовой связи.
Ранее сообщалось, что в Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G.
13.02.2024, 21:33 53166
Айнур Копбасарова возглавила театр оперы и балета имени Абая
Вице-министр культуры и информации представил коллективу нового директора
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации РК Айнур Копбасарова назначена на должность временно исполняющего обязанности директора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.
Вице-министр культуры и информации Ербол Аликулов представил коллективу театра нового директора.
Айнур Копбасарова с августа 2022 года было худруком ГМКК "Туркестанский музыкально-драматический театр".
Среди ее авторских проектов: церемония открытия и закрытия 28-й Международной зимней универсиады в Алматы; Международный музыкальный фестиваль "Звезда Азии Алматы.kz" - автор сценария, направления и идеи; "1000-летие Алматы".
Также она правообладатель, автор идеи, сорежиссер спектакля "Фариза" в театре "Современник", Москва.
13.02.2024, 08:41 85851
Жители Алматы поделились страшными кадрами падения льда и снега с крыши многоэтажки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today жители 6-го микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения наледи с крыши дома.
Упавшей глыбой льда и снега сломана скамейка и деревья. К счастью, никто не пострадал.
Жители рассказали, что пару лет назад кровлю дома ремонтировали и заменили на металлошифер.
Горожане опасаются повторения ситуации и просят власти принять меры.
Будьте осторожны, обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной, не оставляйте автомобили около зданий, где с крыш свисают сосульки.
Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на коммунальные проблемы. Летом прошлого года алматинцы сообщали о затоплении улиц и дворов города после проливных дождей. Очевидцы активно делились в соцсетях фотографиями и видео затопленных арыков и улиц.
Кроме того, минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе.
Состояние инженерной инфраструктуры Алматы также не осталось без внимания главы государства. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение. Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
12.02.2024, 19:58 114796
Мажилисмен призвал ввести мораторий на строительство в предгорьях
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Провести мониторинг всех селе-, оползнеопасных зон Алматы, а также ввести мораторий на строительство домов в предгорьях на 5 лет, предлагает депутат мажилиса, юрист по земельному праву Бакытжан Базарбек, сообщает "Sputnik Казахстан".
По мнению депутата, сейчас самое важное - начать мониторинг всех зон, где есть риск оползней и селей. В тех местах, где риск очень высокий, людей нужно постепенно переселять, а их правоустанавливающие документы отменять и разрабатывать государственные программы по переселению жителей.
Это необходимо, чтобы предотвратить новые трагедии", - считает Бакытжан Базарбек.
Депутат также отмечает, что органы чрезвычайных ситуаций также не принимали необходимых мер. По его словам, у них есть полномочия привлекать к административной ответственности и подавать иски в суд в случае высокого риска сейсмической опасности и опасности оползней.
Следующий шаг, по мнению Базарбека, внести корректировку в генплан Алматы и установить ограничение на строительство в селе-, оползнеопасных зонах. Также необходимо ввести мораторий на строительство домов в предгорьях до пяти лет и законодательно запретить изменение целевого назначения земельных участков в селе-, оползнеопасных зонах.
Напомним, 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.
Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.
В ДЧС заявили, что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий.
После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
12.02.2024, 16:39 122611
Детский омбудсмен заявила о попытках оправдать Бишимбаева
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева заявила о попытках оправдать экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который в ноябре прошлого года до смерти избил супругу Салтанат Нукенову.
Совсем скоро начнется судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве Салтанат Нукеновой (...) Каждый день, получая сводки преступлений, видя несправедливость и боль, через которые прошли дети, женщины, вижу, что до сих пор есть люди, которые по непонятным причинам, из-за архаичных и бесчеловечных взглядов, все еще считают, что домашнее насилие можно оправдать", - написала Динара Закиева в соцсетях, отметив, что наказание за любое насилие должно быть неотвратимым и самым жестким, без поблажек и послаблений.
Она заявила, что, по имеющейся информации, перед началом или во время суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого.
Некоторые лица уже принялись за эту медиакампанию", - сказала детский омбудсмен.
Закиева добавила, что будет внимательно следить за судебным процессом.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело на особом контроле.
12.02.2024, 15:07 122246
Минкультуры обратилось к СМИ и знаменитостям с просьбой прекратить рекламу букмекеров
Разработана норма о запрете распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта нацелено на решительную и бескомпромиссную борьбу с организаторами игорного бизнеса и лотерейной деятельности, не соблюдающими требования закона, сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев.
По словам Толебаева, наибольшие дискуссии в обществе вызывают лотоклубы и лотоматики.
От традиционных телевизионных лото игра в лотоклубах отличается высокой интенсивностью. Розыгрыши проводятся каждые несколько минут. К сожалению, выявлены факты организации в лотоклубах онлайн-казино. Министерство нацелено на решительную и бескомпромиссную борьбу с организаторами игорного бизнеса и лотерейной деятельности, не соблюдающими требования законов", - заявил вице-министр.
Вместе с тем,спикер обратился к СМИ и известным личностям с просьбой воздержаться от рекламы азартных игр.
Пользуясь случаем, призываю СМИ тоже перестать рекламировать на своих телеканалах ставки на спорт и букмекерские конторы или размещать их пестрящие яркие баннеры на своих сайтах. Также призываю операторов сотовой связи прекратить SMS-рассылку рекламных акций с призывом делать выгодные ставки с бонусами. Всех известных людей прошу не заключать контракты с букмекерами на рекламу их брендов. А если заключили, то досрочно расторгнуть, проявить свою сознательность, ответственность", - призвал Толебаев.
Также он предложил банкам анализировать и блокировать транзакции и денежные переводы в пользу нелегальных букмекеров и онлайн-казино.
Спикер сообщил, что в законодательство о лотерейной деятельности разработаны поправки. В частности, предусмотрена норма о запрете распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях.
В ближайшее время законопроект, предусматривающий 55 поправок, будет внесен в парламент", - сообщил он.
По его словам, депутаты подготовили дополнения в этот пакет, включающие не менее 35 новых ужесточающих поправок.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?