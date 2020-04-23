Алматинцев просят воздержаться от посещения кладбищ в Родительский день

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - В преддверии Родительского дня, 28 апреля, оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы рекомендует жителям воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а именно церквей и кладбищ, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В текущем году, учитывая объявленный карантинный режим, доступ на кладбища разрешен только для похоронных процессий. В целях недопущения скопления людей на кладбищах города департаментом полиции будет обеспечено дежурство", - сообщили в акимате Алматы.

Ранее митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил, что в храмах, в закрытом режиме, пройдут поминальные богослужения. Записки с именами усопших в храмы можно будет отправлять, используя современные средства коммуникации - электронную почту и мессенджеры. После отмены карантинных мер по всему Казахстану в одну из пасхальных суббот пройдут торжественные богослужения на местах в память об усопших.

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