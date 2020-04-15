Президент Казахстана подписал указ о продлении действия чрезвычайного положения

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", до 07 часов 00 минут 1 мая 2020 года", - говорится в документе.

Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и местными государственными органами поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа.

Указ вводится в действие со дня подписания.





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