Президент Казахстана подписал указ о продлении действия чрезвычайного положения

Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", до 07 часов 00 минут 1 мая 2020 года", - говорится в документе.
Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и местными государственными органами поручено принять необходимые меры, вытекающие из настоящего указа.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане с 16 марта до 15 апреля был введен режим чрезвычайного положения. В ряде городов были введены жесткие карантинные меры.
По последним данным, в РК зарегистрировано 1179 случаев COVID-19.
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