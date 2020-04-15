Число заболевших COVID-19 в Казахстане достигло 1179

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.25 14 апреля в Казахстане зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии, зарегистрированы еще 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В городе Алматы - 75 случаев, Карагандинской области - 1 случай, городе Нур-Султане - 4 случая, Туркестанской области - 3 случая, Атырауской области - 1 случай, Жамбылской области - 3 случая.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1179 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 264 случая, Алматы - 346 случаев, Карагандинской области - 78 случаев, Акмолинской области - 73 случая, Атырауской области - 63 случая, Жамбылской области - 49 случаев, Шымкенте - 39 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 22 случая, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 26 случаев, Павлодарской области - 10 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 119 случаев, Западно-Казахстанской области - 11 случаев, Туркестанской области - 47 случаев, Костанайской области - 3 случая.









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