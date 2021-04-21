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Алматинцы обеспокоены, что историческое здание дома тканей "Кызыл-Тан" может пойти под снос

20.04.2021 7912
Алматинцы обеспокоены, что историческое здание дома тканей "Кызыл-Тан" может пойти под снос
Защитим Алматы/Facebook
АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Жители Алматы заявили, что владелец одного из зданий, входящих в общий ансамбль памятника архитектуры дома тканей "Кызыл-Тан", планирует его снести, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В группе "Защитим Алма-Аты" в соцсетях появилось сообщение о проведении общественных слушаний по судьбе части архитектурного ансамбля знаменитого дома тканей "Кызыл-Тан". 
 

Первично здание было на целый квартал, в лихие 90-е по-тихому снесли часть ансамбля и построили гостиницу. Теперь пришло желание снести остаток. Инициаторы сноса - владельцы, граждане Турции", - говорится в сообщении группы в Facebook.

 
В управлении урбанистки и городского планирования прокомментировали, что снос не касается здания магазина тканей "Кызыл-Тан".
 

А здание, подлежащее сносу, не входит в реестр памятников архитектуры города Алматы", - говорится в сообщении ведомства.

 
В ведомстве также рассказали, что в 2017 году управлением в рамках оказания госуслуг выдано архитектурно-планировочное задание на строительство административного здания с подземным паркингом со сносом существующего строения. Эскизный проект согласован в рамках оказания госуслуг в 2019 году.
 
Как сообщает портала InAlmaty, прокурор Медеуского района вместе с представителями акимата района встретились с жильцами дома по улице Алимжанова, 54. Было установлено, что объект расположен на охранной зоне памятника историко-культурного наследия Дом тканей "Кызыл-Тан". Прокурор запросил у владельцев здания все разрешительные документы на строительство для изучения их законности.
 
В прокуратуре также сообщили, что с участием активистов было установлено 36 объектов точечной застройки. Акимат принимает по ним комплексные меры по определению их дальнейшей судьбы. Восемь участков будут выкуплены для государственных нужд, и на них не будет застройки. По 10 объектам предложено завершить строительство с учетом особенностей благоустройства и нужд населения, по пяти объектам рассматривается возможность восстановления снесенных зданий.

 

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