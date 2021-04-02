В Алматы приняли меры по сохранению исторического центра

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - В соответствии с поручением главы государства по сохранению архитектурного облика центра мегаполиса принят пакет мер по 36 участкам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает управление городского планирования и урбанистики Алматы, на объектах точечной застройки в границах исторического центра города определен ряд земельных участков, находящихся в частной собственности. Из них 8 участков будут изъяты путем выкупа для организации общественных пространств с благоустройством и озеленением территории. Речь идет об участках:

южнее улицы Толе би, западнее улицы Масанчи;

южнее улицы Казыбек би, западнее проспекта. Достык;

севернее улицы Казыбек би, западнее улицы Калдаякова;

улица Желтоксан, 133-а;

южнее проспекта Райымбека, восточнее улицы Чайковского;

проспект Жибек жолы, 67;

севернее улицы Гоголя, восточнее проспекта Назарбаева;

улица Макатаева - улица Желтоксан, 97/53.

Эта мера принимается в связи с нахождением участков в дворовых территориях и расположением на них большого количества зеленых насаждений, а также из-за несоответствия действующим градостроительным регламентам.

Кроме того, в центральной части планируется изъять два участка для организации зеленых зон: севернее улицы Гоголя, западнее проспекта Абылай хана и по улице Кунаева, 99-а.

По 10 участкам, имеющим выданные ранее разрешительные документы, принято решение о завершении их освоения. При этом будут учтены рекомендации специалистов и жителей по благоустройству прилегающих территорий. Вместе с тем по ряду объектов будет учтена имеющаяся в округе этажность. Со списком можно ознакомиться на сайте управления https://almaty.uaig.kz/ в разделе "Новости".

По 5 участкам владельцам предложено восстановить ранее снесенные здания:

проспект Назарбаева, угол улицы Кабанбай батыра;

улица Казыбек би, 39, улица Калдаякова, 29;

севернее улицы Карасай батыра, восточнее улицы Панфилова;

севернее улицы Айтеке би, 79/102/71 (между проспектом Абылай хана и улицей Желтоксан);

улица Панфилова, 106 - здание Казахского государственного комитета по охране природы, построенное в середине 1930 годов.

7 земельных участков предлагается освоить в соответствии с разработанными правилами застройки:

южнее улицы Айтеке би, западнее улицы Желтоксан;

улица Карасай батыра, 88-б - 88-в;

южнее улицы Гоголя, западнее улицы Абдуллиных;

восточнее проспекта Назарбаева, южнее улицы Богенбай батыра - только для благоустройства;

восточнее улицы Кунаева, севернее улицы Шевченко - только для благоустройства;

севернее улицы Гоголя, восточнее улицы Абдуллиных;

улица Амангельды, 52.

Два участка в квадрате улиц Шевченко - Панфилова - Курмангазы - Байсеитовой уже возвращены в коммунальную собственность города. На этих территориях планируется разбить городской парк.

По двум объектам: улица Масанчи - улица Жамбыла 67/101 и улица Наурызбай батыра, 29/1 продолжаются судебные процессы.

Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что точечная застройка в историческом центре, а также во дворах жилых домов будет прекращена. Кроме того, запрет распространяется на возведение так называемых "вставок" между домами. Вместе с тем при возведении новых домов будет учитываться ряд параметров, в том числе этажность.

Эти ограничения отражены в разработанных по поручению акима мегаполиса правилах формирования архитектурного облика и градостроительного планирования. Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.

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