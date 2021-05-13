Алматинцы приняли участие во всемирной видеоконференции, объединяющей ветеранов Великой Отечественной войны

АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Алматинцы смогли присутствовать на второй всемирной онлайн-видеоконференции, объединяющей ветеранов Великой Отечественной войны, участников Второй мировой войны в составе армий стран антигитлеровской коалиции, а также блокадников из 27 стран мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уникальный онлайн-мост на этот раз дал возможность пообщаться более 100 участникам военных действий и партизанских отрядов. Старт вещанию дан из петербургского Музея истории Западного военного округа, также транслирована церемония возложения венка от имени зарубежных ветеранов к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище, сообщило Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан.

Россотрудничеством в Алматы приглашены к участию председатель Совета ветеранов Алматы Тамара Александровна Максимова, а также жители блокадного Ленинграда Василий Маркович Зикеев и Камария Арифовна Нураева.

Свидетели исторических событий тепло встретили зарубежных участников и делились воспоминаниями. Так, Тамара Александровна Максимова рассказала, как работала медсестрой в госпитале на Волоколамском шоссе.

Нам приказывали внимательно и чутко относиться к каждому оказавшемуся в госпитале, чтобы ребята быстрее возвращались на фронт. Нашей главной задачей было поднятие боевого духа. Это было очень тяжело. На наших глазах были попытки самоубийства раненых, таких мы с девчонками тоже вытаскивали. Медсестры становились самыми настоящими ангелами-хранителями в трудную минуту, даже не имея медицинского образования", - рассказала она.

Также после видеосвязи ветеранам был показан концерт, посвященный 76-й годовщине Великой Победы и 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

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