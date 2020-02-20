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Алматинцы смогут получить беспроцентный кредит на подключение к газу

19.02.2020, 15:02 7507
Алматинцы смогут получить беспроцентный кредит на подключение к газу
Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением мегаполиса сообщил о проводимой работе по газификации, а также ответил на вопросы жителей об обеспечении газом жилых домов в ряде районов, передает Kazakhstan Today.
 
Аким отметил, что во время встреч с населением, особенно Турксибского района, жители говорили, что нет сетей. По Алатаускому району говорили, что нет магистральных сетей, завершены магистральные сети, нет отводных сетей и нет возможности для подключения. 
 
Процесс газификации важен для экологии и чистоты воздуха. Поэтому город усиливает это направление работы. По словам акима города, за второе полугодие 2019 года газифицированы более 3000 частных домов.
 
Особый вопрос - подключение к газовым сетям социально уязвимых слоев населения в районах Алматы. Из 210 домов осталось подключить 62 дома в Алатауском и Наурызбайском. В обоих районах заключены договоры с компаниями-подрядчиками. Завершение работ запланировано на 1 апреля 2020 года.
 
Кроме того, акимат достиг договоренности с Халык банком о возможности кредитования под 0% жителей Алматы на подключение к газу и внутридомовое оборудование для отопления газом. На данный момент рассматривается срок кредитования. 
 
Также прорабатывается вопрос, чтобы Халык банк на безвозмездной основе субсидировал малообеспеченных граждан на подключение к газу и внутридомовое оборудование для отопления газом.
 
Сагинтаев отметил, что беспроцентный кредит позволит людям взять средства на подключение к газу. В течение года можно будет оформить беспроцентный кредит.
 
В целом по городу негазифицированными остаются 2912 домов частного сектора, из них 1791 дом имеет доступ к сетям, 1121 - не имеет доступа. Совместно с поставщиками ведется работа по подведению наружных сетей для оставшихся 1121 дома.
 
Отвечая на вопрос жительницы Наурызбайского района, аким города дал конкретные поручения. В частности, акиму Наурызбайского района поручено по итогам отчетной встречи совершить обход по району, особенно микрорайона Шугыла.
 

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