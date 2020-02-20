В марте - апреле планируют получить результаты разработки ТЭО проекта по модернизации Алматинской ТЭЦ-2

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В марте - апреле "Самрук-Энерго" планирует получить предварительные результаты разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по модернизации Алматинской ТЭЦ-2, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев сегодня в ходе отчетной встречи с населением, учитывая важность вопроса экологии, на второй рабочий день в должности акима мегаполиса им была посещена ТЭЦ-2. Осмотрена работа котлов и рассмотрены возможности перевода ТЭЦ на газ. Начаты переговоры с "Самрук-Казына" и "Самрук-Энерго".

Данный вопрос взят на контроль. В ноябре проведен конкурс, определен подрядчик. В марте - апреле текущего года будут представлены предварительные данные", - отметил аким.

Специалисты считают, что перевод на газ приведет к увеличению тарифов и потребуется субсидирование. Аким отметил, что, "если надо будет, бюджет пойдет на это тоже, чтобы жители не почувствовали большую нагрузку на бюджет. Здоровье людей важнее".

Неважно какой источник больше загрязняет воздух города. Мы принимаем комплексные меры по решению данного вопроса. Так, мы добились дополнительного финансирования и уже приступили к процессу перевода ТЭЦ-2 на газ. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование, будем его с населением обсуждать и принимать совместное решение", - сказал аким.

Кроме того, Б. Сагинтаев отметил, что параллельно ведется работа по переводу частного сектора с угля на газ. Для этого горожанам оказываются меры поддержки.

Отдельная работа проводится в транспортной сфере.

Отдаем предпочтение закупу автобусов на газе или электроавтобусов. В прошлом году уже запустили 10 электрических автобусов. Конечно, на них выделяется больше субсидий, но здесь речь идет о здоровье наших горожан", - отметил Б. Сагинтаев.

Аким также сообщил о прошедшей встрече с экоактивистами. По итогам встречи создана рабочая группу из числа экоактивистов и специалистов, которая будет вносить предложения по улучшению экологии города.

Мы благодарны горожанам, что они неравнодушны к экологии города и стараются менять ее в лучшую сторону. Предприниматели города создали независимый экологический фонд, который станет площадкой для обсуждения вопросов экологии. Вся эта работа ведется параллельно, принимаются поэтапные решения, и мы надеемся, что в скором времени мы достигнем хороших результатов", - сказал аким.

Вместе с тем отмечено, что, возможно, на примере ряда стран нужно рассмотреть принятие таких мер, как платный заезд в центр города, заезд в город по четным и нечетным числам месяца машин с соответствующими номерами и так далее.

Как сообщили сегодня председатель правления АО "Самрук-Энерго" Бакитжан Жуламанов в ходе выступления на Комитете экономической политики, инновационного развития и предпринимательства сената парламента РК, в марте - апреле 2020 года "Самрук-Энерго" планирует получить предварительные результаты разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по модернизации Алматинской ТЭЦ-2.

Для снижения негативного влияния на экологическую обстановку города Алматы начата реализация проекта по модернизации Алматинской ТЭЦ-2. ТЭО разрабатывается независимым институтом "КазНИПИЭнергопром".

Предусматривается несколько вариантов реализации проекта: строительство новой станции; расширение ТЭЦ-2 со строительством парогазовых установок; реконструкция существующих энергетических котлов с установкой современного газоочистного оборудования и сохранением угля в качестве топлива; перевод действующей станции на газ.

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