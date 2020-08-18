Алматинцы стоят в очередях у входов в торговые центры

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Очереди в торговые центры Алматы в акимате объяснили соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, передает Kazakhstan Today.

Напомним, с сегодняшнего дня после аудита возобновляет деятельность ряд предприятий: ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, магазины площадью свыше 500 квадратных метров, продовольственные и непродовольственные рынки закрытого типа при условии заполняемости не более 30% и при расчете 4 квадратных метра на одного посетителя. Также открываются детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы не более 5 человек, по записи) и так далее.

Для исключения заражения горожан коронавирусной инфекцией мониторинговые группы проводят на территории предприятий контроль соблюдения санитарных требований.

Как сообщили в пресс-службе акима Алматы, на территории торгового центра Grand Park образовалась очередь.

Сегодня с 12 часов дня наблюдался большой поток посетителей в ТРЦ Grand Park, образовалась очередь. Причина этому - соблюдение санитарных требований о том, что в бутике должны находиться не более одного человека на четырех квадратных метров. Данный ТРЦ прошел аудит и подпадает под все санитарные требования", - прокомментировал руководитель отдела предпринимательства Ауэзовского района Куаныш Курмангалиев.

В настоящий момент ситуация находится под контролем. Для комфорта людей руководством ТРЦ на улицах были организованы защитные зонты от солнца, предоставлена питьевая вода.

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