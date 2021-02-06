Алматы празднует юбилей

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Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - 5 февраля город празднует столетие возвращения своего исторического названия, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Вечерний Алматы ", казахстанцы помнят споры об историческом возрасте Алматы, о его названиях. Например, существовало такое достаточно устойчивое утверждение, согласно которому историю города надо отсчитывать с момента основания форта Верного, на чем в свое время поимел неописуемый шквал критики Виктор Храпунов, бывший мэр города. В 2004 году он, отталкиваясь от даты закладки форта в 1854 году, решил отпраздновать 150-летие города! Один из тех, кто в числе первых возмутился таким поворотом, оказался историк Досалы Салкынбеков. Это он в 2004 году, написал в газете "Жас Алаш" статью "Городу Алматы 2500 лет", а в газете "Айкын" еще одну на эту же тему - "История города - история народа".

Тогдашние перипетии обсуждения возраста Алматы были нешуточные. Однако научные факты и, не новоявленные, а здесь, видимо, имеет смысл особо подчеркнуть - описанные еще дореволюционными российскими исследователями, четко указывают, что человек строил прямо на месте сегодняшнего Алматы, и недалеко от него целые поселения, города. И в этом ничего удивительного нет. В регионе современной Алматинской области, Жетысу (Семиречье) располагались целые государства, проходили важные караванные маршруты, образуя логистику тех цивилизаций, которые тогда существовали и соприкасались с ландшафтом древнего Жетысу.

Мы даже не говорим о сакских курганах, коими буквально насыщены предгорья Заилийского Алатау, некоторые из них дошли до нас теоретически нетронутыми, неразведанными. Затем государства тюргешей, карлуков, уйсуней, эпоха правления чингизидских наследников, вплоть до Могулистана и Казахских ханств (земли находились под Большим жузом).

К тому же надо четко понимать, как говорит Досалы Исаханович, в корне неверно предполагать, будто бы, когда шла колонизация Российской Империи, то военные либо казаки, а чаще всего вместе, строили крепости исходя из каких-то личных предпочтений. В этом вопросе вообще очень много интерпретаций и искажений. Упрощение истории, незнание настоящих источников приводят к нехитрому объяснению возникновения того или иного города.

Из очень расхожей серии: тут до царских офицеров-первопроходцев ничего не было, вот так возник форт Верный. Да ничего подобного! В царском же издании "Азиатская Россия" (Петербург, 1914 год) российский (еще раз подчеркнем: царский!) исследователь того времени Н. В. Турчанинов свидетельствует так: "Устраивались города и на местах инородческих городков, завоеванных русскими. Таким образом возник, например, Кузнец, названный еще в начале VII века так, потому что в бывшем здесь раньше укреплении "Абалары" жители занимались почти поголовно кузнечным ремеслом. Были когда-то инородческими городами Тюмень, Туринск, Куркан, Актобе, Алматы (ныне город Верный) и т.п.".

Автор также подчеркивает: "Прежнее название города "Алматы" от туземного слова "алма", что означает "яблочные деревья", указывает на то, что в Верном всегда наблюдалось изобилие фруктов".

Досалы Исаханович отмечает, что после колонизации края регион был довольно подробно изучен российскими учеными, так, например, археологические экспедиции под руководством Н. Н. Пантусова производили свои изыскания по берегам рек Есентай, Карасу, Большой Алматинки (были исследованы три кургана), найден ряд артефактов, таких как древняя посуда. По итогам этих археологических раскопок Пантусов издал несколько научных публикаций.

После победы советской власти научные исследования продолжались. В 1927 году В. Д. Городинский написал научную публикацию: "Остатки древнего поселения к югу от города Алма-Ата". А уже после войны увидела свет такая важная и заметная работа ученого А.Н. Бернштама, как историко-археологический очерк "Прошлое района Алма-Ата".

В 1979 году в районе Пограничного училища по проспекту Ленина (ныне Достык) были найдены две серебряные монеты и на них четко было написано слово "Алмату". Все вышеперечисленные и множество других исследований и артефактов подтверждают гениальность Ураза Джандосова, главы облревкома, который ставит подпись под переименованием старорежимного названия: "Бывшее укрепление "Верное", основанное на местности "Алма-Ата" при колониальном захвате Семиречья царским самодержавием, впоследствии было преобразовано, переименовано и ныне называется Верным. Отныне город Верный будет называться на языке трудящихся городом Алма-Ата, по наименованию местности, на которой он основан". Это случилось 5 февраля 1921 года.

Исследователь Досалы Сал­кынбеков убежден, что историю города Алматы не надо забывать, а тем более замалчивать. Необходимо продолжать тщательно изучать все ее вехи, но во всей ее совокупности: от эпохи расцвета Шелкового пути, его актуальности, застоя и почти исчезновения, колонизации и возникновения Верного и его богатой истории от 1854 до 1917 года. Великолепная советская Алма-Ата, ее столичный статус, и, наконец, современный и сияющий двухмиллионный Алматы, устремленный в будущее.

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