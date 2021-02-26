Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Алматы засыпало снегом: в городе выпало до 20 сантиметров снега, в горной и предгорной местности до 35 сантиметров, передает Kazakhstan Today.

24 февраля, с 16.00, в городе Алматы началось выпадение дождя со снегом, который 25 февраля с 01.00 перешел в снегопад с резким понижением температуры воздуха до минус 10 градусов. По состоянию на 06.00 в городе выпало 15-20 сантиметров снега, в горной и предгорной местности 25-35 сантиметров", - проинформировали в городском акимате.

Сообщается, что в целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок.

Задействовано 560 единиц техники, в том числе 211 пескоразбрасывателей и 1490 дорожных рабочих. Использовано 3 540 тонн противогололедных материалов.

С 03.00 организован выход колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, мест общего пользования.

Начаты работы по вывозу снега, массовый вывоз запланирован после утреннего часа пик. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - отметили в акимате.





По состоянию на 09.00 вывезено 1350 кубометров снега.





С утра выход техники составляет 653 единицы, в том числе 205 пескоразбрасывателей и 1653 дорожных рабочих.





По прогнозу "Казгидромета" в течении дня выпадение снега ожидается временами.

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