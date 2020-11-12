АНК стала универсальной структурой гражданского общества - Елбасы

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Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев отметил, что АНК эволюционировала от общественной организации до общенародного института и универсальной структуры гражданского общества.

Поздравляю всех с 25-летием создания Ассамблеи народа Казахстана. За четверть века АНК эволюционировала до общенародного института со своими парламентскими представителями. Она воплотила в себе лучшие характеристики универсальной структуры гражданского общества, внесла вклад в то, что дружба, мир, согласие и доверие стали неотъемлемой частью казахстанского общества. Именно это было стартовым условием для развития нашей независимости и созидания нации", - цитирует Елбасы издание "Казахстанская правда" .

Первый Президент также отметил, что ООН и ОБСЕ дают высокие оценки казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. Сейчас модель, реализованная в нашей республике, международные организации ставят в пример другим странам. В Казахстане приняты законы, которыми признаются неконституционными любые действия, нарушающие межэтническое и межконфессиональное согласие.

Назарбаев подчеркнул, что на заседании совета АНК он намерен представить новые подходы в деятельности АНК в контексте существующих внешних вызовов и внутренних процессов в стране.





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