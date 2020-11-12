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Бекбаева и Кузиев назначены заместителями председателя АНК

11.11.2020 6049
Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Бекбаева Майя и Кузиев Закиржан назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжениями главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана", - говорится на сайте Акорды.

 
Келигов Юсуп и Пулатов Шерзод освобождены от должностей заместителей председателей АНК.
 

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