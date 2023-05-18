Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ КоспаеваДесятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
17.05.2023, 09:46 45236
Антикор проводит расследование в отношении главы управления охраны окружающей среды Астаны
Фото: Polisia.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба проводит расследование в отношении руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Алии Кожабаевой.
Подтверждаем, что начато досудебное расследование. Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит", - сообщили в Антикоре.
Напомним, Алия Кожабаева является руководителем управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны с февраля 2020 года.
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17.05.2023, 16:50 28151
В Алматы очередной ЖК попал в список не рекомендуемых для покупки жилья
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы очередной ЖК попал в список не рекомендуемых для покупки жилья. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля города.
В настоящее время ведутся судебные разбирательства по таунхаусу "Мечта", который находится по адресу ул. Обсерватория, 104/4, и строится на земельном участке с целевым назначением для индивидуального жилищного строительства. В ходе внеплановой проверки управлением градостроительного контроля города Алматы по 1-му пятну жилого комплекса зафиксировано отклонение от согласованного эскизного проекта, по 2-му пятну на момент проверки отсутствовала разрешительная документация. На сегодня пятно 1 введено в эксплуатацию собственником самостоятельно", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в отношении заказчика приняты меры по статье 316, часть 1, КоАП (Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, за исключением требований, установленных техническими регламентами) с выдачей предписания сроком до 15 сентября 2022 года.
14 октября прошлого года заказчик был привлечен к ответственности за неисполнение предписания по статье 462, часть З, КоАП (Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции).
Управлением направлено исковое заявление в суд об отмене акта приемки объекта в эксплуатацию и сносе объекта, ведутся судебные разбирательства", - уточнили в ведомстве.
В акимате напомнили о необходимости перед покупкой недвижимости проверять строящейся ЖК на наличие полного пакета документов по WhatsApp-номеру горячей линии управления градостроительного контроля +7 705 89 66 000.
17.05.2023, 15:50 29271
Нацбанк: продавцы обязаны принимать монеты мелкого номинала у казахстанцев
Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Продавцы обязаны принимать монеты мелкого номинала у казахстанцев, заявили в пресс-службе Национального банка Казахстана.
Национальный банк Казахстана в связи с фактами отказа в принятии циркуляционных монет мелкого номинала (1, 2, 5 тенге) в качестве средства платежа напоминает, что денежные знаки Республики Казахстан, находящиеся в обращении, состоят из банкнот и монет", - сообщили в Нацбанке.
В пресс-службе подчеркнули, что монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются всеми банками и Национальным оператором почты (АО "Казпочта").
Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 206 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - заявили в Нацбанке.
В наличном денежном обращении на территории Республики Казахстан используются следующие номиналы циркуляционных монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 тенге.
Монеты подразделяются на циркуляционные (население использует в ежедневных расчетах), коллекционные и инвестиционные. Продажа и выкуп циркуляционных монет НБК осуществляются по их нарицательной стоимости", - добавили в пресс-службе.
17.05.2023, 13:42 37501
О причинах синофобии среди казахстанцев рассказали эксперты
Они перечислили основные болевые точки антикитайских настроений
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Обсуждение проекта казахстанско-китайского соглашения о безвизовом режиме для граждан обеих стран вызвало новую волну антикитайских настроений среди казахстанцев.
Причем они давно существуют в казахстанском обществе, несмотря на законодательные барьеры для китайских граждан и бизнеса в Казахстане, пишет Energyprom.kz.
Агентство проанализировало структуру казахстанской синофобии (то есть неприязни к Китаю, гражданам КНР и, в принципе, всему, что связано с этим государством) и выделило наиболее часто встречающиеся предубеждения.
Тезисы основаны на комментариях казахстанцев к проекту соглашения на портале "Открытые НПА" и в непубличных группах в социальных сетях и мессенджерах. В правой графе предлагаются выдержки из действующих законов или аналитические выводы из данных официальных государственных баз", - пишет агентство.
Наиболее глубокий и эмоциональный страх - потерять свой этнос при переселении китайцев в Казахстан - больше относится даже не конкретно к синофобии, а в общем к ксенофобии (негативному настрою к чужим).
Впрочем, этот страх родился не вчера, об этом СМИ писали и десятилетия назад. Но если отбросить эмоции, что мы видим объективно? Китай был в числе стран, которые признали независимость Казахстана, и 30 лет поддерживал с РК дипломатические отношения. За три десятилетия не было фактов или попыток массового переселения китайцев на территорию РК", - пишет агентство.
Чтобы переехать из Китая и получить казахстанское гражданство, гражданину КНР нужны серьезные основания. Закон "О гражданстве РК" для иностранцев в этом плане довольно строг. Нужно прожить в Казахстане в легальном статусе минимум пять лет или заключить брак с гражданином (гражданкой) РК и получить заветный голубой паспорт через три года.
Безусловно, иммиграция из Китая в РК существует. Но, судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, из КНР переезжают в основном этнические казахи, которых Казахстан сам активно призывает возвращаться на родину. Для этого разработаны специальные госпрограммы по поддержке кандасов. К слову, численность переезжающих из КНР в РК на постоянное место жительства за последние пять лет сократилась в 7 раз. Если в 2017 году в страну прибыли 3 тысячи граждан Поднебесной, то по итогам прошлого года - всего 416 человек. Из них 398 человек - казахи, 4 человека - китайцы", - говорится в исследовании.
В нем отмечается, что Китай - далеко не единственная страна, из которой в Казахстан переезжают соотечественники. Так, по данным за январь-ноябрь 2022 года, в города и села РК переселились 17,9 тысячи кандасов. Основная масса этнических казахов (63,5%) прибыла из Узбекистана, а доля граждан Китая составила всего 8,6%.
Исследователи напомнили об антикитайских митингах, проводимых в Казахстане в разные годы. На них звучали лозунги о запрете продажи китайцам земель.
Тот же посыл попытались преподнести участники несанкционированного митинга в Алматы 1 мая текущего года. Хотя никаких объективных предпосылок, которые могли бы объяснить слухи о передаче гражданам Китая земель, нет. Более того: в Казахстане давно принят закон, который запрещает иностранцам иметь в частной собственности земельные участки, даже если они получены по наследству", - напомнили авторы исследования.
Другое расхожее предубеждение основано на страхе казахстанцев потерять рабочие места, если в страну начнут переезжать граждане КНР. Это предвзятое мнение беспочвенно, а сама возможность давным-давно закрыта на законодательном уровне. Именно для того чтобы защитить внутренний рынок труда, был введен запрет на работу иностранцев в РК.
Есть исключения. Министерство труда и соцзащиты населения РК (МТСЗН) каждый год выдает желающим компаниям квоты на трудоустройство иностранцев. Общее количество квот на год - 22,3 тысячи, это всего 0,24% от общего рынка труда Казахстана. Стоит отметить, что эти квоты частные предприятия регулярно не исчерпывают. Например, по данным на март 2023 года в стране трудились всего 14,4 тысячи иностранцев. Из них граждан КНР насчитывалось 3,5 тысячи человек - около четверти. То есть остался квотированный резерв (7,8 тысячи мест) на рабочих-иностранцев, но очереди желающих не наблюдается", - сообщает сайт.
Из комментариев казахстанцев под проектом соглашения можно понять: многие проголосовавшие не знали, что обсуждаемое введение взаимного безвизового режима, по сути, нужно только казахстанцам, чтобы мы могли без лишних трат и сборов документов ездить в КНР. Ведь отмена виз для граждан КНР, против которой выступали комментаторы, произошла еще в июле прошлого года, отмечают авторы публикации.
Истоки этого несоответствия нужно искать в соцсетях, ведь сразу после публикации проекта соглашения в закрытых группах мессенджера WhatsApp разные люди начали распространять сообщения с призывами голосовать против введения "безвиза для китайцев". В редакции Energyprom.kz имеются скриншоты этих сообщений. Инициаторы волны негодования не объясняли, что безвизовый режим для китайцев работает уже почти год и никакого наплыва китайских граждан любой национальности за это время у нас не наблюдается", - говорится в исследовании.
Авторы приводят данные статистики.
За 2022 год численность посетителей из Китая, которые останавливались в гостиницах и отелях РК, составила 45,2 тысячи человек, против 17,7 тысячи в 2021-м. Да, число приезжавших из КНР выросло в 2,5 раза. Но это связано с общим ростом числа гостивших в Казахстане нерезидентов. На китайских туристов в общей численности посетителей РК в прошлом году пришлось всего 4,9%, в 2021-м же их доля составляла 5,4%", - подчеркивает агентство.
Исследователи отмечают: рост числа туристов из Китая - тенденция, к которой стремятся все страны.
Причина проста: китайских туристов очень много, они любят путешествовать и тратят в турах немалые средства. По оценкам Всемирной туристской организации при ООН (ВТО), до пандемии, в 2018 году, разные страны посетили 148 млн граждан КНР, потратив при этом 130 млрд долл. США. Для Казахстана доступ к такой огромной клиентской базе - возможность значительно поднять уровень турбизнеса, ведь наша страна имеет огромный туристический потенциал. А жители Поднебесной, судя по оценкам ВТО, любят не столько пляжный, сколько культурно-познавательный туризм, что особенно актуально для РК", - говорят авторы исследования.
Авторы подчеркивают, что за две недели обсуждения под проектом соглашения было опубликовано 756 страниц комментариев, большинство из которых - негативные. Причем несколько сотен таких оценок состоят только из одного слова - "Қарсымын" (в переводе с казахского - "Я против").
Намеренное накручивание антикитайских настроений в РК заметили и казахстанские китаеведы, и "международники" КНР.
Так, доцент Школы политики и международных отношений при Педагогическом университете Центрального Китая КНР Фэй Чен пишет, что за подобными диверсиями (антикитайскими митингами в РК) могут стоять скрытые силы других стран, которые играют на страхах казахстанцев, чтобы спровоцировать противостояние.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований". Ожидается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.
27 апреля в кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо высказался о возможности облегчения визового режима между Китаем и РК.
Проект соглашения вызвал бурное обсуждение. Многие казахстанцы высказались против безвиза с Китаем. Введение безвизового режима прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. Он подчеркнул, что соглашение не дает права на работу в Казахстане гражданам Китая, а направлено на увеличение туристического потока.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай. 19 мая глава государства будет участвовать в саммите "Центральная Азия - Китай".
17.05.2023, 11:10 42216
Синоптики прогнозируют знойное, засушливое лето в Казахстане
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно консультативному прогнозу, летом 2023 года на большей части республики температурный фон прогнозируется выше нормы, лишь в северных регионах в пределах климатической нормы, сообщает РГП "Казгидромет".
По информации РГП "Казгидромет", в северо-западной и северо-восточной половине Казахстана с прохождением фронтальных разделов и поступлением порций холода из районов северных морей, возможно колебание температуры воздуха днем от +30, +38°С до +15, +20°С, и в то же время в юго-западной половине республики в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметки +40, +45°С. Жаркие дни будут сменятся прохладными днями с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.
Первый месяц лета - июнь ожидается жарким на большей части страны, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы - на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны. Норма: +18, +23°С на большей части Казахстана, +24, +28°С - в юго-западной половине страны, +7, +17°С - в горных районах юго-востока и востока республики.
Июль - середина лета, на большей части Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах страны - выше нормы на 1°С. Норма: +18, +24°С на большей части РК, +25, +30°С - в южной половине страны, +9, +17°С - в горных районах юго-востока и востока республики.
Последний месяц лета - август ожидается жарким на большей части страны, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°С и лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы. Норма: +20, +28°С на большей части РК, +16, +19°С - в северо-восточной половине страны, +11, +15°С - в горных районах востока и юго-востока республики.
Что касается осадков, то в целом летом на большей части республики ожидается дефицит осадков", - добавили синоптики.
17.05.2023, 09:31 47431
В Алматы началось комплектование групп в детские сады
В дошкольные организации планируется принять порядка 13 000 детей
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стартует плановое массовое комплектование в государственные дошкольные организации на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz, сообщили в городском акимате.
В первую очередь распределение мест идет для внеочередников (дети военнослужащих, дети родителей, трудящихся в специальных организациях) и первоочередников (дети с инвалидностью, дети с особыми образовательными потребностями, дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети педагогов, дети, подошедшие в очереди, и другие категории). В этом году в дошкольные организации города Алматы планируется принять порядка 13 000 детей.
Отмечается, что с 16 по 18 мая будут доступны места в специальные (коррекционные) дошкольные организации для детей 2021, 2020, 2019, 2018 годов рождения, чья очередь подошла. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех 19 мая 2023 года в 6.57 утра.
Во время комплектования мест первоочередникам на номер телефона родителя или опекуна ребенка придет уведомление о подошедшей очереди. После получения уведомления у родителя или опекуна есть три приоритетных рабочих дня, чтобы получить направление в детский сад. Полученное направление необходимо предоставить в дошкольную организацию в течение пяти рабочих дней. По истечении этого времени направление аннулируется. При этом очередь ребенка пойдет в стоп-лист на 10 дней: в этот период он не может участвовать в распределении свободных мест. Через 10 дней очередь ребенка восстановится. Отметим, что процесс распределения мест полностью автоматизирован", - уточнили в акимате.
Далее начнется комплектование в детские сады общего типа.
• Первый этап для детей 2021 года рождения - 22 мая данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7.00 утра 23-25 мая. Свободные (оставшиеся) места (оставшиеся) будут доступны для всех очередников 26 мая в 6.57 утра.
• Второй этап для 2021 года рождения - 12 июня данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7.00 утра 13-15 июня. Свободные места (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 16 июня с 6.57 утра.
• Первый этап для детей 2020 года рождения - 29 мая данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 7.00 утра с 30 мая по 1 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 2 июня в 6.57 утра.
• Второй этап для 2020 года рождения - 19 июня данные места будут доступны для внеочередников и первоочередников с 07.00 утра 20-22 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 23 июня с 6.57 утра.
• 5 июня для детей 2019, 2018 годов рождения (очередников и первоочередников) места будут доступны с 07.00 утра 6-8 июня. Свободные (оставшиеся) места будут доступны для всех очередников 9 июня с 6.57 утра.
Таким образом, дошкольные организации размещают свободные места по понедельникам. Во вторник, среду и четверг они становятся доступны для внеочередников и первоочередников. В пятницу с 06.57 утра оставшиеся свободные места становятся доступны для всей очереди.
Дополним, что прием детей с направлениями в детские сады будет осуществляться по мере выбытия детей с предшкольной группы, так как согласно типовым правилам деятельности дошкольных учреждений дети предшкольных групп могут посещать детские сады до 1 августа.
Напомним, что информация о комплектовании групп, свободных местах, а также инструкция по получению направления размещены на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz. Если в списке доступных организаций отсутствует необходимый детский сад, то свободные места в данной организации отсутствуют. Свободные места можно посмотреть на сайте balabaqsha.bilimalmaty.kz в разделе "Просмотр статистики".
По всем вопросам, связанным с детскими дошкольными организациями и системой balabaqsha.bilimalmaty.kz (наличие свободных мест, постановка в очередь, выдача направлений, вход в личный кабинет и др.), можно обратиться в сall-центр по номерам: 1308, +7 (727) 338-33-88.
По техническим вопросам по номеру +7 (771) 030-17-48 (WhatsApp/звонки) в будние дни с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 - обеденное время).
Для просмотра пошаговой инструкции необходимо перейти по ссылке.
16.05.2023, 19:51 63921
Пропавшую без вести пенсионерку нашли близ старого военного полигона в Жетысуской области
Поиски пенсионерки продолжались более трех суток
Фото: МВД РК
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Талдыкорган. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Панфиловском районе разыскали пропавшую без вести 72-летнюю Орынбуби Муханову. Поиски пенсионерки продолжались более трех суток, сообщает пресс-служба МВД РК.
Обессиленную женщину нашли близ старого военного полигона в 15-20 км от ее родного села Лесновка.
Помимо родных к поискам пожилой женщины полицейские привлекли волонтеров, пограничников и местное население, в общей сложности около 100 человек. Одной из розыскных групп удалось в густых зарослях найти платок бабушки и определить направление поисков.
Одиноко бродившую женщину заметили местные чабаны, проинформировавшие об этом розыскников, уже шедших по ее следам. Без пищи и воды она сильно обессилила. После оказания медицинской помощи родные бабушки забрали ее домой.
16.05.2023, 19:10 66081
В Казахстане возможны задержки поездов из-за ремонта на железных дорогах
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - КТЖ увеличивает объемы работ по ремонту инфраструктуры. В этом году запланированы работы по оздоровлению пути в объеме свыше 1,1 тысячи км, предусмотрена замена свыше 108 тысяч шпал и 634 комплектов стрелочных переводов, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
Проведение путевых работ необходимо для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, безопасности движения поездов, а также для своевременной подготовки инфраструктуры к перевозкам массовых социальных грузов (зерно, уголь) в осенне-зимний период.
Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актобинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах. К примеру, на участке Аршалы - Бабатай проводится сплошная смена рельсовых опор, замена стрелочных переводов. Комплексные ремонтные работы проводятся на участке Мойынты - Караганда - Астана. Здесь выполняется трудоемкий этап ремонта - глубокая очистка загрязненного балласта, смена старых железобетонных шпал, восстановление целостности рельсовых плетей и др. Уже завершен капитальный и усиленный средний ремонт пути на участках Жамбылского отделения магистральной сети.
Ремонтные работы проходят в круглосуточном режиме. Для выполнения максимального объема путевых работ используется спецтехника. Квалифицированный персонал путевых работников обеспечивает качественное выполнение поставленных задач.
Для проведения плановых работ по модернизации и текущему содержанию инфраструктуры КТЖ вводит временные ограничения скорости движения поездов, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов. Возможны задержки поездов сообщением Астана - Алматы, Алматы - Петропавловск, Шымкент - Астана, Жезказган - Алматы, Алматы - Уральск.
16.05.2023, 11:53 62271
Депутаты потребовали раскрыть отчет по расходам Фонда медстрахования Дополнено
Фото: Фонд социального медстрахования
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов обратился к заместителю премьер-министра с требованием раскрыть все траты Фонда медицинского страхования с момента его образования.
Сомнения в прозрачности и эффективности работы системы ОСМС у депутата возникли из-за большого количества жалоб от населения. Многие казахстанцы, по словам Рахимжанова, не могут воспользоваться даже самыми необходимыми услугами, сообщает телеканал КТК.
Труднее всего приходится сельским жителям, многие из которых официально не трудоустроены. Но проблемы есть и у тех, кто регулярно отчисляет деньги в фонд.
При этом, подчеркивает Рахимжанов, зампремьера и сам признает, что некоторые медорганизации занимаются припиской услуг, а куда уходят деньги налогоплательщиков в таких случаях, остается неизвестным.
Мы бы хотели увидеть полный отчет о том, что творится с ОСМС. Сколько поступлений было с момента создания этой системы и на что это тратилось. Кроме этого, нас также интересует, сколько получают чиновники, работники аппаратов этого ОСМС, какие премии им выдаются", - заявил депутат на заседании палаты.
Между тем в самом Фонде медстрахования уверяют, что, по данным мониторинга обращений граждан в территориальные филиалы ФСМС, в последний период не поступало жалоб на отказы в медпомощи в тех или иных медорганизациях, все поставщики медуслуг работают в штатном режиме.
Дополнено. 16.05.2023, 12.45
Сегодня в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала журналистам предложение мажилисмена о возврате 50% от затрат на ОСМС.
Система у нас социальная и солидарная. 100 с лишним тыс. тенге поступает в год при средней зарплате. Деньги возвращаться не могут, потому что в этом году этот человек не заболел, ему вернули те 50 тыс., а на следующий год ему потребуется на миллион или больше 1 млн тенге медицинская помощь. Поэтому, чтобы эта помощь была доступна всем, чтобы она была одинакова, возвращаться суммы не могут. И это противоречит той системе сегодня, заложенной законодательно в рамках ОСМС", - сказала она.
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