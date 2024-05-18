17.05.2024, 10:15 50286
Антикор завершил расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства
Уголовное дело направлено в межрайонный суд по уголовным делам Астаны
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства комитета по подозрению в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство, сообщили в пресс-службе Антикора.
Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Ранее сообщалось, что глава комитета МСХ подозревается в получении взяток за покровительство бизнесу.
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16.05.2024, 16:15 100531
В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую
С прошлого года в городе полностью или частично снесены 32 незаконных объекта
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинском микрорайоне Шугыла сносят магазин и столовую, которые были построены без разрешительных документов, сообщили в управлении градостроительного контроля города.
В результате внеплановой проверки установлено, что собственник (физлицо) строил здание за отсутствием разрешительных документов. 28 марта 2023 года управлением собственнику выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку собственником предписание не было исполнено, управлением подан иск на снос в Наурызбайский районный суд города Алматы", - сказано в сообщении ведомства.
В ноябре 2023 года судом исковые требования удовлетворены. Демонтаж объекта собственником начат накануне добровольно с участием судебных исполнителей департамента юстиции города.
По данным ведомства, в Алматы с прошлого года полностью или частично снесены 32 незаконных объекта, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как "Мечта" и KHAN.
Ранее в Алматы начался снос крупного строительного объекта в горной местности на улице Кыз Жибек.
16.05.2024, 15:53 103441
Сотрудникам ревизионной комиссии в Алматы необоснованно начисляли миллионные премии
150,4 млн тенге были перераспределены на направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Высшей аудиторской палатой Казахстана выявлен целый ряд нарушений в деятельности ревизионной комиссии города Алматы. В частности, выявлены случаи распределения бюджетных средств на услуги, которые не имели реального исполнения.
По информации ВАП, в связи с отсутствием фактической необходимости в привлечении аудиторских организаций в 2022-2023 годах 150,4 млн тенге были перераспределены на другие направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий. При этом при решении вопросов выплаты премий и бонусов ревизионной комиссией Алматы не в полной мере соблюдаются требования законодательства.
В течение декабря 2023 года допущены факты неоднократной выплаты премий на сумму 6,5 млн тенге "за образцовое выполнение должностных обязанностей" отдельным сотрудникам ревизионной комиссии. В частности, было до пяти случаев премирования лиц, проработавших менее квартала с момента приема на работу. При этом это происходило на фоне невыплаты командированным работникам положенных сумм на наем жилья и невыплаты причитающихся бонусов отдельным госслужащим", - рассказали в пресс-службе Высшей аудиторской палаты.
Кроме того, за 2022-2023 годы при отсутствии оценки результатов работы и подтверждения высокой эффективности труда инспекторам оплачены премии: в 2022 году - на 4,5 млн тенге, в 2023 году - на 17,2 млн тенге.
Также установлены факты нарушений и несоблюдения стандартов государственного аудита и финансового контроля, правил проведения внешнего госаудита и внутренних регламентирующих документов. В частности, имело место ненадлежащее оформление аудиторских доказательств.
Вместе с тем ревизионной комиссией не в полной степени принимались меры по привлечению к административной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний, выданных по итогам проверок.
В ведомстве уточнили, что ревизионные комиссии осуществляют свою деятельность независимо от других органов государственного аудита, финансируются за счет средств местного бюджета и в своей работе подотчетны маслихату соответствующей области или города.
16.05.2024, 15:28 105801
Более 1,5 млн операторов имеют доступ к персональным данным казахстанцев - депутат
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За полгода в стране зарегистрировано 9462 случая интернет-мошенничества, об этом сообщил в своем депутатском запросе сенатор Евгений Больгерт.
По словам депутата, половина случаев мошенничества приходится на аферы, совершаемые через интернет, что составляет 15% от общего объема преступности. За последние 7 лет число случаев интернет-мошенничества выросло более чем в 10 раз. В прошлом году ущерб казахстанцев от данного вида преступления превысил 21 млрд тенге.
Большинство мошеннических действий в Сети, отметил сенатор, совершаются из-за рубежа через ресурсы иностранных государств. Похищенные денежные средства обезличиваются на территории иностранных государств.
Этому способствуют подельники на нашей территории, которые приобретают абонентские номера, предоставляют банковские карты свои и третьих лиц. При совершении мошенничества с использованием маркетплейсов злоумышленники используют личные кабинеты индивидуальных предпринимателей, которые "сдают в аренду" свои недействующие личные кабинеты и предоставляют доступ к управлению банковскими счетами", - разъяснил Больгерт.
По данным Минцифры, в стране насчитывается более 1,5 млн операторов персональных данных, имеющих доступ к информации. Регулярные утечки данных свидетельствуют о необходимости продолжать работу по регламентации данной сферы, подчеркнул спикер.
Учитывая вышеизложенное, депутат заявил о необходимости усилить межведомственную координацию по борьбе с киберпреступностью, рассмотреть возможность кадрового и материально-технического усиления служб по борьбе с киберпреступностью.
Также депутат предложил разработать комплексный программный документ по повышению финансовой и цифровой грамотности населения с учетом новых вызовов, включая разработку и внедрение в школьную программу предмета "Финансовая грамотность".
Вместе с тем предлагается ужесточить контроль за соблюдением требований по сбору, обработке, хранению и защите персональных данных, а также внести предложения по повышению ответственности операторов за обеспечение сохранности информации.
Напомним, персональные данные 2 млн казахстанцев утекли в Сеть. Все они являлись клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.
16.05.2024, 10:26 124436
Директор финдепартамента и главный специалист Продкорпорации осуждены за взятку
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены директор финансового департамента АО "НК "Продкорпорация" и главный специалист нацкомпании, сообщило Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Они подозревались в получении взятки от предпринимателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна", - говорится в сообщении.
Решением суда в отношении осужденных назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 48 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.
Прокуратурой города внесено апелляционное ходатайство на приговор по изменению меры наказания на лишение свободы. В соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы", - добавили в Антикоре.
Приговор в законную силу не вступил.
16.05.2024, 09:59 125991
Антитеррористические учения проведут в Актюбинской области
Фото: Антитеррористический центр РК
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Актобе. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 16 мая 2024 года с 15.00 до 18.00 в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области планируется проведение планового антитеррористического учения. Об этом сообщили в Антитеррористическом центре РК.
Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка сил и средств Мугалжарского районного оперативного штаба по экстренному реагированию на террористические проявления. В этой связи просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов", - отметили в центре.
В Актюбинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом напомнили, что за распространение ложной и недостоверной информации предусмотрена уголовная и административная ответственность в соответствии с законом РК.
Ранее антитеррористические учения прошли в Костанайской области.
15.05.2024, 17:30 189451
Ученики 56 школ ВКО имели свободный доступ к запрещенному контенту
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области более 15 тысяч учеников 56 школ области имели доступ к запрещенному интернет-контенту, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В 7 школах Усть-Каменогорска во время занятий осуществлялся поиск и просматривались сюжеты порнографического характера, а в 8 школах Шемонаихинского района посещались сайты букмекерских контор", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что аналогичные нарушения в виде отсутствия программного обеспечения, ограничивающего доступ детей в интернет, установлены в других школах региона.
По выявленным нарушениям прокуратурой области внесен акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области с постановкой вопроса о принятии мер по установлению соответствующего программного обеспечения во всех школах области и привлечению виновных лиц к административной ответственности", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в сотнях школ Алматинской области ученики имели доступ к порнографическим и суицидальным сайтам.
15.05.2024, 16:18 195476
Нелегальную мечеть закрыли в Астане
За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы оштрафовали
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане закрыли незаконно функционирующую мечеть. В списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, она отсутствовала.
Сообщение о незаконной деятельности религиозного объединения поступило в полицию. Установлено, что пристройка к частному дому на улице Кумбел была оборудована под мечеть.
При проверке в помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске. Установлено, что в помещении собирались люди", - информирует Polisia.kz.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мечеть функционировала незаконно, так как в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, она отсутствует.
За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге с приостановлением незаконной деятельности помещения мечети.
15.05.2024, 13:36 163981
В Казахстане могут вернуть прежние часовые пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут вернуться к прежним часовым поясам в ряде регионов, сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.
Мы будем совместно со всеми госорганами рассматривать, включая Министерство торговли и Министерство здравоохранения", - сообщил вице-министр.
Вопрос будет рассмотрен в декабре, сообщает со ссылкой на Торебаева Sputnik.
Напомним, казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Авторы петиции отмечают, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Для того чтобы петиция попала на рассмотрение госоргана, ее должны поддержать как минимум 50 тысяч человек. Она будет активна до 4 ноября 2024 года. На данный момент петиция набрала 5 387 голосов.
Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?