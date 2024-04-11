Глава комитета МСХ подозревается в получении взяток за покровительство бизнесу

Подозреваемый свою вину признал и в настоящее время содействует следствию

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бегайдаров.





Как сообщил представитель ведомства, высокопоставленный чиновник и ряд других лиц подозреваются в систематическом получении взяток от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 по 2024 год. За полученные деньги подозреваемые оказывали общее покровительство.





Бегайдаров отметил, что подозреваемый свою вину признал и в настоящее время содействует следствию.





В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.





Также представитель Антикора рассказал, на какой стадии находится дело в отношении Гульмиры Сатыбалды.





Завершено расследование по фактам незаконного лишения свободы, вымогательство в особо крупном размере, самоуправство, повлекшее тяжкие последствия, в отношении подозреваемой Гульмиры Сатыбалды и других лиц. В отношении Гульмиры Сатыбалды с санкции следственного суда Алматы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировал спикер.





Он добавил, что участники процесса продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, по результатам которого дело передадут в суд.





Напомним, в мае прошлого года экс-супругу казахстанского бизнесмена Кайрата Сатыбалды приговорили к семи годам колонии за самоуправство, создание преступной группы, похищение человека. Также в ее отношении рассматривалось дело по двум фактам незаконного завладения бизнесом. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.



