10.04.2024, 14:07 34191
Глава комитета МСХ подозревается в получении взяток за покровительство бизнесу
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции проводит досудебное расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бегайдаров.
Как сообщил представитель ведомства, высокопоставленный чиновник и ряд других лиц подозреваются в систематическом получении взяток от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 по 2024 год. За полученные деньги подозреваемые оказывали общее покровительство.
Бегайдаров отметил, что подозреваемый свою вину признал и в настоящее время содействует следствию.
В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.
Также представитель Антикора рассказал, на какой стадии находится дело в отношении Гульмиры Сатыбалды.
Завершено расследование по фактам незаконного лишения свободы, вымогательство в особо крупном размере, самоуправство, повлекшее тяжкие последствия, в отношении подозреваемой Гульмиры Сатыбалды и других лиц. В отношении Гульмиры Сатыбалды с санкции следственного суда Алматы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировал спикер.
Он добавил, что участники процесса продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, по результатам которого дело передадут в суд.
Напомним, в мае прошлого года экс-супругу казахстанского бизнесмена Кайрата Сатыбалды приговорили к семи годам колонии за самоуправство, создание преступной группы, похищение человека. Также в ее отношении рассматривалось дело по двум фактам незаконного завладения бизнесом. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.
новости по теме
11.04.2024, 13:53 2066
Дело Кайрата Сатыбалды: государству намерены вернуть еще 50 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По делу Кайрата Сатыбалды государству намерены вернуть еще 50 млрд тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстана.
В рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Қ. Сатыбалдыұлы судом по ходатайству прокурора принято решение о предоставлении дополнительного срока для заключения процессуального соглашения в связи с необходимостью выполнения процедур по возврату незаконно приобретенных активов. В частности, рассматривается вопрос о возврате в пользу государства дополнительных имущественных активов подсудимого на общую сумму свыше 50 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, Кайрат Сатыбалды признал свою вину в отмывании денег.
Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.
В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов. В частности, в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.
В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалдыулы в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов.
В декабре прошлого года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении, а в январе Антикор сообщил, что государству возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды.
11.04.2024, 13:18 2981
В Актау школьники устроили массовую драку
Возбуждено уголовное дело
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Актау. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау школьники устроили массовую драку с применением камней.
Накануне кадры массовой драки распространились в Сети.
Весеннее обострение никого не жалеет. Актауские одаренные дети устроили массовую драку с киданием камней", - пишет Telegram-канал EGOV.PRESS.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.
Все участники установлены и доставлены в управление полиции города Актау. По факту хулиганство возбуждено уголовное дело", - заявили в ДП.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
11.04.2024, 10:01 9021
В Казахстан из Азербайджана экстрадирован руководитель преступной группы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актау. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В период с 2016-2018 годы подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того, уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что после совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже подозреваемый был установлен на территории Азербайджана.
Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о его выдаче. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау", - отметили в пресс-службе.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В Генпрокуратуре отметили, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы, уже осуждены к различным видам наказаний.
10.04.2024, 18:56 27041
Жителя Усть-Каменогорска подозревают в убийстве 7-летнего внука
Он нанес несколько ножевых ударов
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 22 марта. Житель Усть-Каменогорска нанес несколько ножевых ударов своему 7-летнему внуку. Ребенок скончался, сообщает YK-news.kz.
По факту убийства жителем Усть-Каменогорска внука сообщаем следующее. Действительно, 22 марта следственным отделом управления полиции Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство малолетнего). Подозреваемый находится под стражей", - сообщили в департаменте полиции ВКО.
10.04.2024, 17:24 29611
Ситуация с сибирской язвой остается неудовлетворительной: в Жамбылской области выявили нарушения в сфере ветеринарии
Выявлены факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Тараз. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области прокурорами выявлены нарушения в сфере ветеринарии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Несмотря на выделение за последние 3 года в области 6,8 млрд тенге на улучшение эпизоотической ситуации, ситуация с сибирской язвой остается неудовлетворительной. Повсеместно выявлены факты несоответствия сведений о вакцинированных животных и фактического поголовья скота", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в Шуском, Байзакском и Таласском районах выявлены факты реализации животных после внесения данных об их убое в результате заболевания.
При наличии сведений о падеже свыше 1400 сельхозживотных собственники не уведомили ветеринарную инспекцию, соответственно, не установлены причины падежа животных. Проверкой выявлены факты непринятия мер по введению карантинного режима по фактам массового заболевания животных", - сообщили в пресс-службе.
Также в Жуалынском районе по факту массового заболевания пятисот голов скота лейкозом не введены карантинные меры.
Помимо этого, многочисленные нарушения выявлены при выдаче справок на транспортировку мяса животных, в деятельности цехов по убою и переработке животноводческой продукции.
По всем нарушениям решен вопрос об административной и дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, также внесен акт надзора в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля прошлого года казахстанские ученые сообщилио сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
10.04.2024, 15:35 31886
Миллиардные хищения выявлены в сфере образования РК - Антикор
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере образования Казахстана вскрыты устойчивые преступные схемы хищения бюджетных средств, выявлены миллиардные кражи, сообщил на брифинге официальный представитель Антикора Данияр Бегайдаров.
Как рассказал представитель Антикора, бухгалтеры учебных заведений, пользуясь отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой "Казначейство-клиент", вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги.
Спикер отметил, что средства для хищений закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок.
Агентством зарегистрировано 206 уголовных дел в сфере образования. Ущерб по ним превысил 14 млрд тенге.
В целом наиболее крупные суммы хищений выявлены в Туркестанской, Жетісу, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы.
Ранее в Антикоре сообщили о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
10.04.2024, 13:30 35446
Девяносто литров растворенного в газировке амфетамина изъял КНБ в Шымкенте
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Шымкент. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Канал контрабанды крупной партии метамфетамина ликвидировал Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры в Шымкенте.
В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке Cola. Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%", - сообщает КНБ.
В результате проведенной операции при получении наркотиков задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации данного канала.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Ранее сообщалось, что организованные преступные группы, специализирующиеся на распространении наркотиков бесконтактным способом, ликвидированы в Западно-Казахстанской области, области Абай и городе Алматы.
Также КНБ ликвидировал подпольную нарколабораторию, расположенную в частном доме в Алматинской области. В ходе обысков изъято около 20 килограммов синтетических наркотиков, 1 тысяча литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления "синтетики".
09.04.2024, 20:11 56986
В Актобе закрыли онлайн-казино
Общая сумма привлеченных денег составила 375 млн тенге
Рассказать друзьям
Актобе. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Актюбинской области направила в суд уголовное дело по организации интернет-казино, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Территориальный департамент экономических расследований завершил досудебное расследование в отношении четырех лиц, которые организовали и руководили онлайн-казино.
Общая сумма привлеченных денег от игроков онлайн-казино составила 375 млн тенге.
Установлено, что игроками онлайн-казино являлись молодые люди возрастом 22-30 лет.
Кроме того, в ходе досудебного расследования арестовано движимое и недвижимое имущество, добытое преступным путем.
Напомним, депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан разрабатывают законопроект, направленный на сдерживание и профилактику лудомании среди граждан. Одной из новелл законопроекта является полный запрет на рекламу казино.
Читаемое
11.04.2024, 08:30Какую помощь получат пострадавшие от паводка 11.04.2024, 10:018696В Казахстан из Азербайджана экстрадирован руководитель преступной группы 11.04.2024, 12:098051Насильникам детей ограничат въезд в Казахстан 11.04.2024, 10:337776Около 98 тысяч человек покинули свои дома из-за паводков в Казахстане 11.04.2024, 12:305546В Казахстане вводят пожизненное лишение свободы за убийство детей: парламент принял закон 05.04.2024, 18:15171396Кыргызстан направит Казахстану гумпомощь в связи с паводками 04.04.2024, 19:0616148180-летний павлодарец совращал детей 05.04.2024, 17:35155966Госорганизации стран СНГ атакует новая кибергруппировка 04.04.2024, 13:22154341Прорыв дамбы в Актюбинской области: прокуратура завела уголовное дело 04.04.2024, 15:28149001Алматинцы собрали более 10 тонн гумпомощи для пострадавших от паводков 21.03.2024, 11:06189266Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке 21.03.2024, 13:48187441Робоюрту и этноаул показали Токаеву на "Наурыз Фесте" 12.03.2024, 10:23176641Казахстанцы стали чаще пользоваться китайской продукцией 22.03.2024, 09:08174126С праздником Наурыз! 05.04.2024, 18:15171396Кыргызстан направит Казахстану гумпомощь в связи с паводками
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?