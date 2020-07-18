Антикоррупционная служба выявила задержку на частных складах востребованных медикаментов

Фото: https://newtimes.kz/

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Республики Казахстан в ходе проверки выявила на складах частных поставщиков востребованные лекарства, передает Kazakhstan Today.

Установлены факты задержки крупных партий востребованных лекарств на складах частных поставщиков, что создает условия для искусственного дефицита", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Так, в Карагандинской области на складах выявлено 600 тысяч упаковок нереализованных лекарств (парацетамол, аспирин). Начата их отгрузка в аптеки.

В Шымкенте на складах частных поставщиков обнаружены востребованные препараты ("Цефазолин", "Эуфиллин", "Анальгин", "Парацетамол"), более недели ожидавшие получения сертификатов", - рассказали в ведомстве.

Также в Антикоррупционной службе сообщили, что на контроль поставлен процесс распределения зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19, с целью недопущения хищений и перепродажи поступающих медпрепаратов и изделий.

В ходе сопровождения гумпомощи сотрудниками агентства проводится профилактическая разъяснительная работа с работниками управлений здравоохранения и медучреждений. На упаковках ставится печать "Гуманитарлык комек - ТЕГІН", что снижает риски дальнейшего нецелевого использования товара.

В ведомстве проинформировали, что на данный момент сопровожден гуманитарный груз, прибывший из Катара, КНР, ОАЭ. Сегодня продолжается их транспортировка до медицинских организаций и обеспечивается сопровождение гумпомощи из России, Узбекистана и ВОЗ.

Также, как известно, прибыла гумпомощь из Турции и Германии, в настоящее время на стадии пересчета, далее ожидается транспортировка по регионам.

Агентством ТОО "СК-Фармация" рекомендовано разместить открытую информацию о всей полученной за период борьбы с пандемией гуманитарной помощи, включая перечни и объемы с учетом распределения до каждого региона. Данный вопрос в процессе реализации", - добавили в агентстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства