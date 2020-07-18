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Антикоррупционная служба выявила задержку на частных складах востребованных медикаментов

17.07.2020, 15:29 10531
Антикоррупционная служба выявила задержку на частных складах востребованных медикаментов
Фото: https://newtimes.kz/
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Республики Казахстан в ходе проверки выявила на складах частных поставщиков востребованные лекарства, передает Kazakhstan Today.
 

Установлены факты задержки крупных партий востребованных лекарств на складах частных поставщиков, что создает условия для искусственного дефицита", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

 
Так, в Карагандинской области на складах выявлено 600 тысяч упаковок нереализованных лекарств (парацетамол, аспирин). Начата их отгрузка в аптеки.
 

В Шымкенте на складах частных поставщиков обнаружены востребованные препараты ("Цефазолин", "Эуфиллин", "Анальгин", "Парацетамол"), более недели ожидавшие получения сертификатов", - рассказали в ведомстве. 

 
Также в Антикоррупционной службе сообщили, что на контроль поставлен процесс распределения зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19, с целью недопущения хищений и перепродажи поступающих медпрепаратов и изделий.
 

В ходе сопровождения гумпомощи сотрудниками агентства проводится профилактическая разъяснительная работа с работниками управлений здравоохранения и медучреждений. На упаковках ставится печать "Гуманитарлык комек - ТЕГІН", что снижает риски дальнейшего нецелевого использования товара.

 
В ведомстве проинформировали, что на данный момент сопровожден гуманитарный груз, прибывший из Катара, КНР, ОАЭ. Сегодня продолжается их транспортировка до медицинских организаций и обеспечивается сопровождение гумпомощи из России, Узбекистана и ВОЗ.
 
Также, как известно, прибыла гумпомощь из Турции и Германии, в настоящее время на стадии пересчета, далее ожидается транспортировка по регионам.
 

Агентством ТОО "СК-Фармация" рекомендовано разместить открытую информацию о всей полученной за период борьбы с пандемией гуманитарной помощи, включая перечни и объемы с учетом распределения до каждого региона. Данный вопрос в процессе реализации", - добавили в агентстве.

 

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