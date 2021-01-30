Антикоррупционная служба расследует строительство модульной больницы в Шымкенте

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Возможное хищение средств при строительстве модульной больницы расследуется не только в Алматы, но и в Шымкенте. Об этом сообщил руководитель первого департамента Агентства по противодействию коррупции Мурат Ахметов, передает Kazakhstan Today.

По модульным больницам у нас в Агентстве расследуются два дела: не только в Алматы, но и в Шымкенте. По результатам проведенных актов госаудита были установлены определенные суммы, по которым назначены экспертизы. По их окончании будут приняты окончательные процессуальные решения", - сообщил Ахметов.

Он не уточнил суммы, по которым ведется проверка, так как они еще находятся на рассмотрении у экспертов. При этом стоимость строительства каждой из больниц составляет 5,5 млрд тенге. В данный момент ведется госэкспертиза проектно-сметной документации.

Подозреваемые по данным делам будут установлены после завершения процессуальных действий. На сегодня, по официальной информации, подозреваемых нет.

Подозреваемые будут установлены по результатам добытых доказательств. Экспертизы идут по фактам неправомерного завышения стоимости проектно-сметной документации и строительства", - сказал Мурат Ахметов, уточнив, что проверка займет 1-2 месяца.

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