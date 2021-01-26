В деле о хищении миллиардов при строительстве модульной больницы в Алматы подозреваемых нет - прокуратура

16 января Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по статье 189 УК РК (Хищение бюджетных средств в особо крупном размере), выделенных на строительство модульной инфекционной больницы.
Основанием для регистрации послужило заключение департамента внутреннего госаудита. Оно было сделано 21 декабря 2020 года. В настоящее время органом следствия проводятся запланированные следственные действия", - цитирует заместителя прокурора Алматы Сакен Ермекбаев Telegram-канал stopcov.
Напомним, в Сети появилась информация, что дело заведено в отношении руководителя управления комфортной городской среды города Алматы Нурашева Сапара и директора ТОО "Bi-Industrial". Однако в городском акимате эту информацию опровергли.
Модульная инфекционная клиника для лечения пациентов с COVID-19 была построена в Алматы за рекордный срок - 18 дней. В структуру входят 9 клинических отделений, отделение реанимации на 28 коек, 10 одноместных палат с отдельным выходом на улицу, приемное отделение с пятью одноместными палатами динамического наблюдения.
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