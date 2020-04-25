В Алматы за 18 дней построили модульную инфекционную больницу

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы открыли модульную инфекционную больницу для лечения больных коронавирусной инфекцией, на строительство которой ушло 18 дней, передает Kazakhstan Today.

Присутствующий на церемонии открытия аким города Бакытжан Сагинтаев дал высокую оценку качеству комплекса и оснащенности медоборудованием. Он также поблагодарил строителей, в короткие сроки построивших объект, сообщили в пресс-службе акима.

Сегодня наши врачи, весь медперсонал без сна и отдыха ведет борьбу с коронавирусной инфекцией. Не жалея себя, защищают нас. Наша обязанность - создать для их работы все условия. Новый комплекс позволит создать достаточный запас инфекционных мест. Это будет способствовать стабилизации эпидемиологической ситуации в городе", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

По информации пресс-службы, инфекционная больница рассчитана на 280 коек. В структуру входят 9 клинических отделений, отделение реанимации на 28 коек, 10 одноместных палат с отдельным выходом на улицу, приемное отделение с пятью одноместными палатами динамического наблюдения.

Модульный комплекс предусматривает также помещения для персонала, четыре помещения под лаборатории, отдельные помещения для установки КТ, рентгена, эндоскопического оборудования, УЗИ и электрокардиографа.

Отмечается, что новый инфекционный комплекс, несмотря на то, что является временным сооружением, отвечает международным требованиям, предъявляемым к подобным учреждениям.

В штате больницы - 75 врачей, 100 медсестер, а также младший медперсонал. Все сотрудники учреждения размещены в гостинице "Атакент парк отель". Транспортировка будет осуществляться на автобусах утром и вечером бесплатно.

В акимате также проинформировали, что больница укомплектована современным медицинским оборудованием. Для отделения реанимации - 28 аппаратов ИВЛ. Кроме того, имеется компьютерный томограф, анализатор газов крови, электролитов и метаболитов, электрокардиограф, мониторы, перфузоры, система острого диализа, медицинская диагностическая рентгеновская система с принадлежностями, аппараты для ультразвукового исследования, бактерицидные лампы. Также есть мобильный рентген-аппарат, оборудование для лаборатории.

Модульный комплекс состоит из двух одноэтажных и четырех двухэтажных корпусов, соединенных между собой галереей. Завершено оснащение инженерными коммуникациями, вентиляцией и кондиционированием, водоснабжением, канализацией, электрическим отоплением.

Хозяйственно-бытовые стоки будут аккумулироваться в специальной емкости-накопителе. Обеспечено оснащение пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Предусмотрена установка трансформаторной подстанции.

Въезд и выезд осуществляется через три заезда, вокруг и внутри территории имеются места для парковки автомобилей. Также на территории предусмотрена площадка для обработки автомобилей, ряд технических сооружений.

Напомним, за два дня в мегаполисе выявлено 78 новых случаев заболевания. Из них 22 медицинских работника Центральной городской больницы, находящиеся на карантине, 2 сотрудника провизорного стационара Городской клинической больницы N1, 10 сотрудников Детской городской инфекционной больницы, 4 сотрудника службы скорой медицинской помощи и 40 человек из числа контактированных.

Итого в Алматы зарегистрировано 756 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь человек скончались . Выписано с выздоровлением 88 человек.

В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 663 пациента, с учётом пациентки из Алматинской области. Состояние у двоих крайне тяжелое, у 24 тяжелое, у 198 пациентов средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное.

В провизорных центрах находятся 440 человек, из них - 15 детей, на карантинной изоляции - 421 (5 детей), на домашнем карантине - 10 093 граждан.

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