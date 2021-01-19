В Алматы расследуют хищение миллиардов, выделенных на строительство модульной инфекционной больницы

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - В Алматы ведется расследование хищения 3,9 млрд тенге, выделенных на строительство модульной инфекционной больницы на 280 коек, передает Kazakhstan Today.

По информации Telegram-канала "Чиновник", в Алматы зарегистрировано досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) в отношении руководителя управления комфортной городской среды города Алматы Нурашева Сапара Сейлхановича, 1975 года рождение, и директора ТОО "Bi-Industrial".

В апреле 2020 года совершили хищение бюджетных средств в сумме 3,9 млрд тенге из выделенных 5,5 млрд тенге на строительство модульной инфекционной больницы на 280 койко-мест для усиления мер по снижению распространения коронавирусной инфекций в Алматы", - говорится в распространяемом сообщении.

Отмечается, что ущерб подтвержден в ходе аудиторской проверки.

В пресс-службе акимата Алматы информацию о задержании главы управления комфортной городской среды опровергли.

Информация, публикуемая в соцсетях и на сайтах о задержании руководителя управления комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева, не соответствует действительности", - говорится в сообщении акимата.

По информации ведомства, глава управления находится на рабочем месте.

Между тем информацию о начале досудебного расследования по факту хищения бюджетных средств подтвердили в департаменте Антикоррупционной службы по городу Алматы.





Департамент начал досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве модульной инфекционной больницы на 280 койко-мест. Досудебное расследование проводят по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Подробности не подлежат разглашению", - сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции.





Напомним, модульная инфекционная клиника для лечения пациентов с COVID-19 была построена в Алматы за рекордный срок - 18 дней. В структуру входят 9 клинических отделений, отделение реанимации на 28 коек, 10 одноместных палат с отдельным выходом на улицу, приемное отделение с пятью одноместными палатами динамического наблюдения.

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