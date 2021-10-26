Антимонопольный департамент по Жамбылской области возбудил административное дело в отношении акима села

КОКШЕТАУ. 26 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области в год 30-летия независимости в стране отмечается 150-летний юбилей известного казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В продолжении череды мероприятий, в рамках проекта "Қажымұқанның елінен – Қажымұқан еліне", в Целиноградский район прибыла делегация Ордабасынского района Туркестанской области, сообщает управление внутренней политики.
Как отметили управлении, торжественная встреча делегации прошла в селе Кажымукан, у памятника великого батыра. После торжественной части мероприятия гости посетили могилу отца, матери и бабушки палуана в селе Тонкерис.
Для прибывших гостей была организована культурно-познавательная программа. В районном доме культуры была представлена выставка, посвященная легендарному борцу, где были представлены личные вещи палуана, фотографии. Фольклорный ансамбль "Қазына" исполнил народные произведения. Участники также посетили районный чемпионат по гиревому спорту и "Қазақ куресі".
Кроме того, для гостей была проведена экскурсия в музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" в селе Акмол.
В свою очередь делегация из Туркестанской области проведет несколько культурных мероприятий.
В рамках визита представителями учреждений культуры Ордабасынского района планируется представить концертную программу "Қазақстан – мәңгілік елім менің!" и спектакль "Қазақтың Қажымұқаны" народного театра "Темiрлан", которые они специально подготовили для жителей Целиноградского района", - рассказала руководитель отдела культуры и развития языков района Айгуль Суюнжанова.
По данным управления внутренней политики, в области имя прославленного борца присвоено 12 улицам, населенному пункту, а также областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №3, в которой обучается более 700 детей. В Целиноградском районе и Степногорске установлены памятники палуану, в одноименном селе - мемориальная доска.