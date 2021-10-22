В Семее к адмответственности привлекли должностных лиц, отправивших учителей подметать улицы

СЕМЕЙ. 21 ОКТЯБРЯ - В Семее к административной ответственности привлекли должностных лиц, отправивших учителей подметать улицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К административной ответственности привлечены должностные лица, отправившие педагогов подметать улицы в Семее. Речь идет о заместителе акима Семея Гарикове Д. А. Кроме того, направлено письмо о применении в отношении заместителя акима и дисциплинарных мер. Руководитель отдела образования Семея Фесенко Н. А. получила дисциплинарное наказание в виде выговора. При этом она также привлечена к административной ответственности", - сообщили в Министерстве образования и науки РК.
Кроме того, к административной ответственности привлечены директор СШ № 9 Тегай Н. В. и и.о. директора СШ № 43 Искрина А. В.
Напомним, что 16 октября в социальных сетях появились публикации о том, что в школе № 43 Семея учителей сняли с уроков и отправили на субботник подметать улицы.
Привлечение педагогов к несвойственным функциям, причем в ущерб учебному процессу, является нарушением закона "О статусе педагога". Сотрудниками Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, а также департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО было проведено рассмотрение административного дела. Во время проверки выяснилось, что помимо педагогов школы № 43, на субботник отправили и учителей школы № 9. В ходе рассмотрения административного дела установлено, что педагогов привлекли к работам по благоустройству города на основании письма заместителя акима города Семея Гарикова Д. А. В письме было дано поручение обеспечить выход педагогов на субботник в 09.00. Также имелось приложение, подписанное тем же заместителем акима, в котором за каждой школой был закреплен определенный участок для проведения работ по уборке территорий. Контроль за исполнением поручения возлагался на одно из подразделений акимата", - проинформировали в Минобразования.
Министерством образования и науки направлено письмо акиматам всех областей и городов республиканского значения с разъяснением о недопустимости таких действий по эксплуатации педагогов и привлечению их к несвойственным функциям.