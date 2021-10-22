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В Семее к адмответственности привлекли должностных лиц, отправивших учителей подметать улицы

21.10.2021, 09:38 70903
СЕМЕЙ. 21 ОКТЯБРЯ - В Семее к административной ответственности привлекли должностных лиц, отправивших учителей подметать улицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К административной ответственности привлечены должностные лица, отправившие педагогов подметать улицы в Семее. Речь идет о заместителе акима Семея Гарикове Д. А. Кроме того, направлено письмо о применении в отношении заместителя акима и дисциплинарных мер. Руководитель отдела образования Семея Фесенко Н. А. получила дисциплинарное наказание в виде выговора. При этом она также привлечена к административной ответственности", - сообщили в Министерстве образования и науки РК. 

 
Кроме того, к административной ответственности привлечены директор СШ № 9 Тегай Н. В. и и.о. директора СШ № 43 Искрина А. В. 
 
Напомним, что 16 октября в социальных сетях появились публикации о том, что в школе № 43 Семея учителей сняли с уроков и отправили на субботник подметать улицы. 
 

Привлечение педагогов к несвойственным функциям, причем в ущерб учебному процессу, является нарушением закона "О статусе педагога". Сотрудниками Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, а также департамента по обеспечению качества в сфере образования ВКО было проведено рассмотрение административного дела. Во время проверки выяснилось, что помимо педагогов школы № 43, на субботник отправили и учителей школы № 9. В ходе рассмотрения административного дела установлено, что педагогов привлекли к работам по благоустройству города на основании письма заместителя акима города Семея Гарикова Д. А. В письме было дано поручение обеспечить выход педагогов на субботник в 09.00. Также имелось приложение, подписанное тем же заместителем акима, в котором за каждой школой был закреплен определенный участок для проведения работ по уборке территорий. Контроль за исполнением поручения возлагался на одно из подразделений акимата", - проинформировали в Минобразования. 

 
Министерством образования и науки направлено письмо акиматам всех областей и городов республиканского значения с разъяснением о недопустимости таких действий по эксплуатации педагогов и привлечению их к несвойственным функциям.
 

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Суд оправдал бывших вице-министров энергетики Казахстана

22.10.2021, 16:16 8587
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТБЯРЯ - Столичный суд N2 района Байконур вынес оправдательный приговор бывшим вице-министрам энергетики Казахстана Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву, сообщила пресс-служба суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации суда, органами уголовного преследования Джаксалиев, Садибеков обвинялись в хищении 2,7 млрд тенге, выделенных на проект по "Очистке и санации озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны" (статья 189 часть 4 пункт 2 УК).
 
Также по делу проходили: экс-руководитель департамента управления отходами министерства Нурбеков – соисполнитель хищения (статья 28 часть 2, 189 часть 4 пункт 2 УК); Дуанбек (директор подрядной организации), Жумалинов (учредитель), Кадирберлин (финансист), Жаркенов (главный инженер технадзора), Гарифолла (специалист ТОО) – в пособничестве хищению (статья 28 часть 5, 189 часть 4 пункт 2 УК).
 
2 июля 2020 года суд возвращал данное дело прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Основание – необходимость установление размера ущерба.
 
Дело повторно поступило в суд 9 июня 2021 года и рассмотрено по доказательствам, представленным сторонами обвинения и защиты.
 
По результатам исследования доказательств, ущерб в размере 2,7 млрд тенге ничем не подтвержден.
 

Экспертизы, якобы установившие размер ущерба, проведены с грубыми нарушениями закона. При первоначальной экспертизе нарушена методика исследования, использовано оборудование с истекшим сроком эксплуатации. Эксперт, проводивший исследование, лишен лицензии на судебно-экспертную деятельность за грубое нарушение закона. Вторая экспертиза проведена частными экспертами, когда дело было возвращено прокурору для устранения нарушений. Тогда как закон строго запрещает собирать дополнительные доказательства вины при возврате дела прокурору. Кроме того, частные эксперты не исследовали строительные объекты, исполнительную и проектно-сметную документацию", - говорится в сообщении.

 
По данным суда, показания подсудимых о выполнении работ по изъятию ила и других работ по проекту подтверждаются бухгалтерскими документами, договорами с подрядными организациями, показаниями работников подрядчиков, заключением специалиста. Доказательств в опровержение этих данных стороной обвинения не представлено. 
 
Кроме того, проект по очистке и санации озера составлен со значительными ошибками. В нем не определено общее количество ила, которое было в озере, допущены ошибки при корректировке проекта в части сметной документации.
 

Следствие не установило механизм хищения денежных средств, на какие счета они перечислены или каким образом были потрачены, где находятся деньги, если они были похищены. Негласные следственные действия, на которые ссылается прокурор, были проведены по другому выделенному делу. Кроме того, они безосновательно проводились в течение длительного времени. Суд признал их недопустимыми доказательствами", - проинформировали в суде.

 
Также отмечается, что расследование по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями было начато еще в 2016 году. Затем органы следствия сами прекращали дело в этом же году в связи с отсутствием состава преступления.
 

В соответствии с требованиями закона суд не является органом уголовного преследования и принимает свое решение на основании доказательств, представленных сторонами обвинения и защиты. Основываясь на изложенном, суд признал невиновными Джаксалиева, Садибекова, Нурбекова, Дуанбек, Кадирберлина, Жумалинова, Жаркенова, Гарифоллу и оправдал за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", - сообщили в суде.

 
За оправданными признано право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу.
 

Уральскому чиновнику сделали выговор за грубость в прямом эфире

22.10.2021, 14:59 17605
УРАЛЬСК. 22 ОКТЯБРЯ - Чиновника из Уральска наказали за слова "Бесит уже, на" в прямом эфире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам госслужащего, он выражал недовольство качеством видеоконференции, сообщает "Мой ГОРОД".
 
Поступок чиновника рассмотрели на заседании совета по этике в областном маслихате. 
 
16 августа заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бисенгали Хайруллин во время собрания в режиме онлайн использовал ненормативную лексику. В видеоконференции участвовали замакима ЗКО, руководство государственных управлений, а также представители частных организаций, рассказал главный специалист департамента агентства по делам госслужбы ЗКО Самат Искалиев. 
 
Сам чиновник признал, что произносил слова "Бесит уже, на", но они не были адресованы ни к одному участнику видеоконференции. Бисенгали Хайруллин заявил, что вот уже на протяжении шести месяцев работал за троих, так как руководитель ведомства уволился, а второй заместитель перенёс операцию на сердце и был на больничном.
 

Я исполнял обязанности руководителя. На меня пожаловались представители ТОО, которые приняли эти слова на свой счёт, но это не так. Вообще с этой организацией у нас идут судебные тяжбы на протяжении 10 месяцев. Во время той конференции не работал звук, мы потеряли 15 минут, пришлось идти в другой кабинет, я начал возмущаться на своих сотрудников и произнес эти слова", - сказал в свое оправдание чиновник.

 
Председатель совета по этике Галым Турсынбаев отметил, что эти слова были произнесены не один раз.
 

За минуту вы произнесли эти слова четыре раза, сам замакима области сделал вам замечание. Слова были сказаны не во время проблем со связью, а после вашей речи. Вы придержите свой нрав, придерживайтесь общепринятых норм в общении. Вам почти 60 лет, не мне вас воспитывать. Мы, государственные служащие, должны строго следить за каждым своим словом, быть примером для остальных. Да, может быть, вы и работали за троих, но это не даёт вам права так себя вести", - возмутился Галым Турсынбаев.

 
По итогам заседания Бисенгали Хайруллин получил наказание в виде "строгого выговора". При повторном нарушении чиновник может лишиться должности.
 

В работе сайтов госорганов РК произошел сбой

22.10.2021, 12:23 52192
В работе сайтов госорганов РК произошел сбой
Фото: blog.uamaster.com
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - С утра 22 октября наблюдаются неполадки в работе сайтов государственных органов, работающих на сервисе gov.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В АО "Национальные информационные технологии" подтвердили сбой в работе сайтов, работающих на сервисе gov.kz.
 

На данный момент ведутся работы по устранению некорректной работоспособности проекта ЕПИР ГО, мы работаем над устранением неполадок. Приносим свои извинения за временные неудобства. По времени пока еще неясно, когда заработает, но, надеемся, в течение ближайшего часа все обновится", - говорится в сообщении АО "НИТ".

 

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