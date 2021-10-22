В Семее к адмответственности привлекли должностных лиц, отправивших учителей подметать улицы

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТБЯРЯ - Столичный суд N2 района Байконур вынес оправдательный приговор бывшим вице-министрам энергетики Казахстана Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву, сообщила пресс-служба суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации суда, органами уголовного преследования Джаксалиев, Садибеков обвинялись в хищении 2,7 млрд тенге, выделенных на проект по "Очистке и санации озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны" (статья 189 часть 4 пункт 2 УК).

Также по делу проходили: экс-руководитель департамента управления отходами министерства Нурбеков – соисполнитель хищения (статья 28 часть 2, 189 часть 4 пункт 2 УК); Дуанбек (директор подрядной организации), Жумалинов (учредитель), Кадирберлин (финансист), Жаркенов (главный инженер технадзора), Гарифолла (специалист ТОО) – в пособничестве хищению (статья 28 часть 5, 189 часть 4 пункт 2 УК).

2 июля 2020 года суд возвращал данное дело прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Основание – необходимость установление размера ущерба.

Дело повторно поступило в суд 9 июня 2021 года и рассмотрено по доказательствам, представленным сторонами обвинения и защиты.

По результатам исследования доказательств, ущерб в размере 2,7 млрд тенге ничем не подтвержден.

Экспертизы, якобы установившие размер ущерба, проведены с грубыми нарушениями закона. При первоначальной экспертизе нарушена методика исследования, использовано оборудование с истекшим сроком эксплуатации. Эксперт, проводивший исследование, лишен лицензии на судебно-экспертную деятельность за грубое нарушение закона. Вторая экспертиза проведена частными экспертами, когда дело было возвращено прокурору для устранения нарушений. Тогда как закон строго запрещает собирать дополнительные доказательства вины при возврате дела прокурору. Кроме того, частные эксперты не исследовали строительные объекты, исполнительную и проектно-сметную документацию", - говорится в сообщении.

По данным суда, показания подсудимых о выполнении работ по изъятию ила и других работ по проекту подтверждаются бухгалтерскими документами, договорами с подрядными организациями, показаниями работников подрядчиков, заключением специалиста. Доказательств в опровержение этих данных стороной обвинения не представлено.

Кроме того, проект по очистке и санации озера составлен со значительными ошибками. В нем не определено общее количество ила, которое было в озере, допущены ошибки при корректировке проекта в части сметной документации.

Следствие не установило механизм хищения денежных средств, на какие счета они перечислены или каким образом были потрачены, где находятся деньги, если они были похищены. Негласные следственные действия, на которые ссылается прокурор, были проведены по другому выделенному делу. Кроме того, они безосновательно проводились в течение длительного времени. Суд признал их недопустимыми доказательствами", - проинформировали в суде.

Также отмечается, что расследование по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями было начато еще в 2016 году. Затем органы следствия сами прекращали дело в этом же году в связи с отсутствием состава преступления.

В соответствии с требованиями закона суд не является органом уголовного преследования и принимает свое решение на основании доказательств, представленных сторонами обвинения и защиты. Основываясь на изложенном, суд признал невиновными Джаксалиева, Садибекова, Нурбекова, Дуанбек, Кадирберлина, Жумалинова, Жаркенова, Гарифоллу и оправдал за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", - сообщили в суде.

За оправданными признано право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу.