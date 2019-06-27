Антитеррористические учения проведут сегодня в здании нацкомпании "Казахстан гарыш сапары" в столице

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Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Столичный оперативный штаб борьбе с терроризмом предупредил о проведении учений в здании нацкомпании "Казахстан гарыш сапары", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе штаба, плановое антитеррористическое учение пройдет 26 июня, с 15.00 до 19.00 мин.

Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка совместных действий правоохранительных и государственных органов по экстренному реагированию на террористические проявления. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. В период проведения учения будут предусмотрены меры ограничения", - уточнили в пресс-службе.

Ведомство призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

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