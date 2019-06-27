Система Orphus

Антитеррористические учения проведут сегодня в здании нацкомпании "Казахстан гарыш сапары" в столице

26.06.2019, 14:47 8047
Антитеррористические учения проведут сегодня в здании нацкомпании "Казахстан гарыш сапары" в столице
Фото: Хабар 24
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Столичный оперативный штаб борьбе с терроризмом предупредил о проведении учений в здании нацкомпании "Казахстан гарыш сапары", передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе штаба, плановое антитеррористическое учение пройдет 26 июня, с 15.00 до 19.00 мин. 
 

Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка совместных действий правоохранительных и государственных органов по экстренному реагированию на террористические проявления. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. В период проведения учения будут предусмотрены меры ограничения", - уточнили в пресс-службе.

 
Ведомство призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая