Не скачивать на смартфон программу ANYDESK призвали граждан алматинские полицейские

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АЛМАТЫ. 15 НОЯБРЯ - В полиции Алматы предупредили о новых способах мошенничества. Злоумышленники действуют по различным преступным схемам, используя, как социальные сети, мессенджеры, так и обычную телефонную связь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жертвами мошенников, как показывает практика, может оказаться каждый. Однако более подвержены риску пожилые люди. Необходимо отметить, что при расследовании таких преступлений, следственные органы сталкиваются с такими проблемами как переводы денежных средств за пределы Республики Казахстан, злоумышленники используют одноразовые мобильные телефоны и абонентские номера, что требует огромных усилий по раскрытию таких преступлений", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

В пресс-службе департамента полиции города Алматы привели примеры самых популярных способов мошенничества.

Пример №1

Злоумышленники производят звонок на мобильный телефон потенциальной жертвы, представляясь сотрудником службы безопасности банка под ложным именем, тем самым, пытаясь вызвать доверие к себе. Как правило, манера речи крайне вежлива. Затем "мошенник" сообщает, что только что неизвестные пытались произвести несанкционированный взлом платежной карты, снятие денег с нее либо обнаружена подозрительная активность и кто-то пытается оформить кредит. В дальнейшем злоумышленники требуют следовать инструкциям и сообщать СМС-коды. Посредством указанных СМС-кодов в виде цифр, злоумышленники производят перевод денежных средств с карты жертвы на иные карты. Как показывает практика, зачастую денежные средства переводятся в Российскую Федерацию либо в страны ближнего зарубежья.

Пример №2

Злоумышленники для совершения своих преступных действий использовали программное обеспечение ANYDESK - бесплатная программа для частного пользования удаленного рабочего стола. Однако, программа в настоящее время зачастую используется не по назначению и в преступных целях, а именно под любым предлогом злоумышленники принуждают установить мобильное приложение на сотовый телефон, после чего, получив полный доступ к телефону, производят свои мошеннические действия (снимают денежные средства, оформляют кредиты).

Пример №3

Еще один часто встречаемый вид интернет-мошенничества связан с объявлениями о продаже товаров и оказания услуг, размещенные на сайтах ОLХ, "Колеса.кз", в соцсети Instagram.

К примеру, на указанных сайтах размещаются объявления о продаже какого-то товара, запчасти для автомобиля или оказание какой-то услуги. При этом злоумышленники требуют за товар либо услугу полную оплату или же ее часть. После получения денежных средств на карту, злоумышленник попросту пропадает. Более того, зачастую злоумышленники просят отправить свои данные (фото удостоверения личности, фото платежной карты), якобы обвиняя саму потенциальную жертву в мошеннических намерениях.

Пример №4

На сегодняшний день на территории РК, в том числе в Алматы действуют различного рода микрокредитные организации, которые предоставляют такую услугу, как "Онлайн-кредит". Для получения кредита на сайте организации заполняются анкетные и установочные данные, с вложением фото удостоверения личности лица, желающего получить микрозаем. Этим также могут легко могут воспользоваться мошенники при наличии у них фото вашего удостоверения личности. В дальнейшем, по истечении срока возврата денег, вас начнут искать коллекторские службы.

Либо еще один пример, фото вашей карты и удостоверения личности попали в руки мошенников. При помощи имеющихся данных на ваше имя оформляется онлайн-кредит. При поступлении денег на ваш карточный счет вам звонит неизвестный, представляясь ложным именем и поясняя, что ошибочно направил на вашу карту определенную сумму денег и просит ее вернуть. Возвращая денежные средства, жертва мошенников даже не подозревает, что вернул кредитные денежные средства, оформленные на его имя.

Несколько советов чтобы не стать жертвой мошенников:

1. Ни в коем случае не сообщайте кому-либо СМС-коды, отправляемые банком на ваш мобильный телефон, а также CVV-код (3-значный код с обратной стороны карты), не сообщайте кому-либо по телефону свои анкетные и установочные данные! Помните, что СБ банка никогда не звонит своим клиентам. Без предоставления своих данных и СМС-кодов, мошенники никогда не смогут снять ваши деньги.

2. Ни в коем случае не скачивайте программу ANYDESK, так вы дадите мошенникам доступ к своему мобильному телефону!

3. Не поддавайтесь излишнему риску, приобретая товар либо получая услуги, старайтесь увидеть продавца и сам товар и, только убедившись в безопасности, производите оплату!

4. Ни в коем случае не отправляйте фото платежных карт и документов, удостоверяющих личность!

5. По вопросам, связанным с банковскими услугами, обращайтесь непосредственно в CALL-центры банков, номера которых опубликованы в свободном доступе, в том числе на официальных интернет-сайтах.

6. Предупреждайте своих родных и близких об опасности стать жертвами интернет-мошенников.

7. В случае если вы столкнулись с подобными ситуациями, обращайтесь на пульт 102 либо в ближайший отдел полиции.