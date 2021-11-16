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Не скачивать на смартфон программу ANYDESK призвали граждан алматинские полицейские

15.11.2021, 14:28 29350
Не скачивать на смартфон программу ANYDESK призвали граждан алматинские полицейские
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 15 НОЯБРЯ - В полиции Алматы предупредили о новых способах мошенничества. Злоумышленники действуют по различным преступным схемам, используя, как социальные сети, мессенджеры, так и обычную телефонную связь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Жертвами мошенников, как показывает практика, может оказаться каждый. Однако более подвержены риску пожилые люди. Необходимо отметить, что при расследовании таких преступлений, следственные органы сталкиваются с такими проблемами как переводы денежных средств за пределы Республики Казахстан, злоумышленники используют одноразовые мобильные телефоны и абонентские номера, что требует огромных усилий по раскрытию таких преступлений", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков. 

 
В пресс-службе департамента полиции города Алматы привели примеры самых популярных способов мошенничества.
 
Пример №1
 
Злоумышленники производят звонок на мобильный телефон потенциальной жертвы, представляясь сотрудником службы безопасности банка под ложным именем, тем самым, пытаясь вызвать доверие к себе. Как правило, манера речи крайне вежлива. Затем "мошенник" сообщает, что только что неизвестные пытались произвести несанкционированный взлом платежной карты, снятие денег с нее либо обнаружена подозрительная активность и кто-то пытается оформить кредит. В дальнейшем злоумышленники требуют следовать инструкциям и сообщать СМС-коды. Посредством указанных СМС-кодов в виде цифр, злоумышленники производят перевод денежных средств с карты жертвы на иные карты. Как показывает практика, зачастую денежные средства переводятся в Российскую Федерацию либо в страны ближнего зарубежья.         
 
Пример №2
 
Злоумышленники для совершения своих преступных действий использовали программное обеспечение ANYDESK - бесплатная программа для частного пользования удаленного рабочего стола. Однако, программа в настоящее время зачастую используется не по назначению и в преступных целях, а именно под любым предлогом злоумышленники принуждают установить мобильное приложение на сотовый телефон, после чего, получив полный доступ к телефону, производят свои мошеннические действия (снимают денежные средства, оформляют кредиты).
 
Пример №3
 
Еще один часто встречаемый вид интернет-мошенничества связан с объявлениями о продаже товаров и оказания услуг, размещенные на сайтах ОLХ, "Колеса.кз", в соцсети Instagram. 
 
К примеру, на указанных сайтах размещаются объявления о продаже какого-то товара, запчасти для автомобиля или оказание какой-то услуги. При этом злоумышленники требуют за товар либо услугу полную оплату или же ее часть. После получения денежных средств на карту, злоумышленник попросту пропадает. Более того, зачастую злоумышленники просят отправить свои данные (фото удостоверения личности, фото платежной карты), якобы обвиняя саму потенциальную жертву в мошеннических намерениях.
 
Пример №4
 
На сегодняшний день на территории РК, в том числе в Алматы действуют различного рода микрокредитные организации, которые предоставляют такую услугу, как "Онлайн-кредит". Для получения кредита на сайте организации заполняются анкетные и установочные данные, с вложением фото удостоверения личности лица, желающего получить микрозаем. Этим также могут легко могут воспользоваться мошенники при наличии у них фото вашего удостоверения личности. В дальнейшем, по истечении срока возврата денег, вас начнут искать коллекторские службы. 
 
Либо еще один пример, фото вашей карты и удостоверения личности попали в руки мошенников. При помощи имеющихся данных на ваше имя оформляется онлайн-кредит. При поступлении денег на ваш карточный счет вам звонит неизвестный, представляясь ложным именем и поясняя, что ошибочно направил на вашу карту определенную сумму денег и просит ее вернуть. Возвращая денежные средства, жертва мошенников даже не подозревает, что вернул кредитные денежные средства, оформленные на его имя.        
 
Несколько советов чтобы не стать жертвой мошенников: 
 
1. Ни в коем случае не сообщайте кому-либо СМС-коды, отправляемые банком на ваш мобильный телефон, а также CVV-код (3-значный код с обратной стороны карты), не сообщайте кому-либо по телефону свои анкетные и установочные данные! Помните, что СБ банка никогда не звонит своим клиентам. Без предоставления своих данных и СМС-кодов, мошенники никогда не смогут снять ваши деньги. 
 
2. Ни в коем случае не скачивайте программу ANYDESK, так вы дадите мошенникам доступ к своему мобильному телефону! 
 
3. Не поддавайтесь излишнему риску, приобретая товар либо получая услуги, старайтесь увидеть продавца и сам товар и, только убедившись в безопасности, производите оплату! 
 
4. Ни в коем случае не отправляйте фото платежных карт и документов, удостоверяющих личность! 
 
5. По вопросам, связанным с банковскими услугами, обращайтесь непосредственно в CALL-центры банков, номера которых опубликованы в свободном доступе, в том числе на официальных интернет-сайтах. 
 
6. Предупреждайте своих родных и близких об опасности стать жертвами интернет-мошенников.
 
7. В случае если вы столкнулись с подобными ситуациями, обращайтесь на пульт 102 либо в ближайший отдел полиции. 
 

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В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута

16.11.2021, 08:54 22897
В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута
Фото: Facebook Вячеслава Павленко
АЛМАТЫ. 16 НОЯБРЯ - В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 
Как пояснили в департаменте полиции города, по данным фактам в управление полиции Алатауского района Алматы с заявлением обратился руководитель автопредприятия. Он сообщил, что в течение месяца неизвестные разбили стекла пяти автобусов 25-го маршрута. 
 

В ходе проведения проверочных мероприятий хулиганы установлены. Ими оказались учащиеся 7 и 9 классов одной из городских школ. Проживают в нашем районе. За противоправные действия детей к ответственности привлечены их родители, согласно статье 435 КРКобАП (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним). Санкция предусматривает штраф в размере 7 МРП", - информировал начальник управления полиции Алатауского района, полковник полиции Ильяс Омирсериков. 

 
Он отметил, что подростки поставлены на учет ювенальной полиции. С юношами и их родителями проведена разъяснительная беседа. 
 

Меня пригласили в УП Алатауского района. Задержали хулиганов, которые разбивали окна наших автобусов. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции", - сказал представитель автопредприятия. 

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

16.11.2021, 08:39 16957
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Северо-западный и южный циклоны будут оказывать влияние на территорию Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге и востоке – осадки в виде дождя и снег. Лишь на юго-востоке и в Северо-Казахстанской области ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе и востоке с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Мангистауской области ожидается гололед, на севере области туман, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидаются туман, гололед, на востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, в центре Атырауской области ночью и утром ожидается туман, гололед; на западе и востоке области усиление ветра с низовой метелью. 
 
На юго-востоке Западно-Казахстанской области ночью ожидается гололед, на западе области туман, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью. 
 
На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
 

В РК с 23 ноября семь участков дорог станут платными

15.11.2021, 20:55 93664
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Как сообщили в национальной компании "КазАвтоЖол", в стране с 23 ноября платными станут семь участков дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 15 ноября функционирует система взимания платы за проезд на семи участках автодорог республиканского значения первой категории с четырехполосным движением: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.
 
Приказы о внедрении платности на этих участках вступят в силу 23 ноября 2021 года. В "КазАвтоЖол" добавили, что уже начали функционировать центры обслуживания по платным дорогам.
 
Напомним, платность на участках первой технической категории планировалась к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 года.
 

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