Аресты и штрафы: вандалов наказали в Астане

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявлены факты необоснованного начисления за услуги теплоснабжения, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий.





На завышенные счета за тепло, которые были отражены в февральских квитанциях за январь, ранее пожаловались жители столицы. Услуги теплоснабжения им оказывала компания ТОО "Астанаэнергосбыт", в отношении которой была инициирована внеплановая проверка.





Проверка установила нарушение требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, что привело к необоснованному начислению за тепло", - сообщили в комитете.





За допущенные нарушения ТОО "Астанаэнергосбыт" обязали выплатить штраф в размере десяти процентов от дохода, полученного в результате совершения административного правонарушения. Также компанию заставили вернуть потребителям необоснованно полученный доход в размере 209 365 тенге.





В комитете подчеркнули, что за завышенные начисления по теплу ответственны ОСИ и КСК, поскольку общедомовые приборы учета (ОПУ) находятся на балансе объекта кондоминиума и должны проходить своевременную поверку.





К примеру, в прошлом году из 970 общедомовых приборов учета тепловой энергии в Астане не прошли поверку 135. Жителям этих домов "Астанаэнергосбыт" начисляло тариф на 20% выше, чем у потребителей с проверенными приборами учета. В этом году из 1001 прибора учета прошли поверку только 33.





В ДКРЕМ жителям рекомендуют проводить поверки приборов учета тепловой энергии в летний период до начала отопительного периода.



