Археологи обнаружили древние артефакты в Восточном Казахстане

Фото: МКИ РК

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Усть-Каменогорск. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Катон-Карагайском и Улькен Нарынском районах ВКО начались археологические работы, организованные государственным историко-культурным музеем-заповедником "Берел", сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.





В рамках проекта "Историко-культурное наследие древности и средневековья Казахского Алтая" археологи проводят обширные исследования и уже обнаружили около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки.





МКИ РК





К настоящему времени проведены раскопки 14 памятников, относящихся к различным эпохам: от бронзового века до этнографической современности. Среди находок - поселение раннего железного века с металлургическим пунктом, зимовка конца XIX - начала XX века и 12 захоронений. Археологи также обнаружили различные артефакты, такие как предметы раннесакского и древнетюркского конского снаряжения, керамическую посуду, украшения пазырыкской культуры, ременную пряжку древнетюркского времени, бронзовые накладки кимакского периода и монеты.





МКИ РК





Помимо раскопок, ведется работа с местными жителями и органами власти для защиты и популяризации историко-культурного наследия региона. Археологические исследования продолжатся до конца 2024 года.





МКИ РК



