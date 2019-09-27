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Аружан Саин возьмется за дело об избитом отчимом малыше в Алматы

26.09.2019, 10:22 6967
Аружан Саин возьмется за дело об избитом отчимом малыше в Алматы
Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин возьмется за дело об избитом отчимом малыше в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Крайне тяжёлым остаётся состояние двухгодовалого ребёнка, которого жестоко избил отчим в Алматы, сообщает Almaty.tv.
 
На резонансный случай отреагировала Аружан Саин. Детский омбудсмен пообещала помочь малышу с реабилитацией, в том числе за рубежом по программе "Подари детям жизнь". 
 
 
Избивший пасынка мужчина задержан и уже дал признательные показания. Проводится расследование.

Сам мальчик все еще находится в коме. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и многочисленные переломы.
 

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