Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин возьмется за дело об избитом отчимом малыше в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Крайне тяжёлым остаётся состояние двухгодовалого ребёнка, которого жестоко избил отчим в Алматы, сообщает Almaty.tv.

На резонансный случай отреагировала Аружан Саин. Детский омбудсмен пообещала помочь малышу с реабилитацией, в том числе за рубежом по программе "Подари детям жизнь".

Избивший пасынка мужчина задержан и уже дал признательные показания. Проводится расследование.





Сам мальчик все еще находится в коме. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и многочисленные переломы.

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