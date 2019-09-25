В Алматы врачи перечислили травмы, нанесенные отчимом двухлетнему ребенку

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии двухлетнего мальчика, которого накануне избил отчим , передает Kazakhstan Today.

Сначала ребенок поступил в реанимационное отделение детской городской клинической больницы №2.

Ему была сделана компьютерная томография головного мозга, где обнаружена субдуральная плоскостная гематома левой гемисферы головного мозга с геморрагическим пропитыванием паренхимы мозга, массивная субарахноидальное кровоизлияние, отек головного мозга, дислокационный синдром", - рассказали в ведомстве порталу inAlmaty.kz .

Позже реанимационной бригадой малыша доставили в центр детской неотложной помощи.

Выставлен диагноз. Тяжелая сочетанная травма. Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга, тяжелой степени. Ушиб ствола мозга. Субдуральные гематомы левой гемисферы, массивное субарахноидальное кровоизлияние, отек-набухание головного мозга; дислокационный синдром; диффузно-аксональное повреждение головного мозга. Тупая травма органов грудной клетки. Ушиб органов грудной клетки. Тупая травма живота. Ушиб органов брюшной полости. Множественные ушибы мягких тканей, ссадины, подкожные гематомы лица, волосистой части головы. Дыхательная недостаточность III степени. Травматический шок III степени. Церебральный шок III степени", - проинформировали в управлении.

Хирурги провели декомпрессионную трепанацию черепа и удаление субдуральной гематомы.

На данный момент ребёнок находится в коме на аппарате искусственного дыхания легких. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что мужчина задержан. Отчим объяснил свой поступок тем, что малыш капризничал и мужчина не мог его успокоить. Задержанный ранее судим за грабеж и кражу.

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