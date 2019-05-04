Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане семилетнего ребенка госпитализировали после избиения сожителем матери. В ходе расследования выяснилось, что ребенок подвергался побоям и издевательствам дома систематически, передает Kazakhstan Today.

В приемный покой городской больницы поступил несовершеннолетний с телесными повреждениями и множественными гематомами и ссадинами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

В ходе расследования полицейские установили, что 7-летний ребенок, проживающий с матерью и ее сожителем, периодически подвергался домашнему насилию.

По словам мальчика, пока его матери не было дома, то есть, в дневное время, сожитель избивал его. Бывало, что в качестве наказания ему не давали спать ночью и заставляли до утра учить таблицу умножения. Домашние истязания ребенка происходили периодически", - рассказали в пресс-службе.

На основании показаний свидетелей и следственных действий, сожитель матери пострадавшего ребенка признан подозреваемым по фактам избиения ребенка. Он задержан и водворен в Изолятор временного содержания. Досудебное расследование по уголовному делу продолжается.

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