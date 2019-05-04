В Нур-Султане семилетнего ребенка госпитализировали после избиения сожителем матери

В приемный покой городской больницы поступил несовершеннолетний с телесными повреждениями и множественными гематомами и ссадинами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.
В ходе расследования полицейские установили, что 7-летний ребенок, проживающий с матерью и ее сожителем, периодически подвергался домашнему насилию.
По словам мальчика, пока его матери не было дома, то есть, в дневное время, сожитель избивал его. Бывало, что в качестве наказания ему не давали спать ночью и заставляли до утра учить таблицу умножения. Домашние истязания ребенка происходили периодически", - рассказали в пресс-службе.
На основании показаний свидетелей и следственных действий, сожитель матери пострадавшего ребенка признан подозреваемым по фактам избиения ребенка. Он задержан и водворен в Изолятор временного содержания. Досудебное расследование по уголовному делу продолжается.
Отметим, что, по данным представительства ЮНИСЕФ, около 75% взрослых казахстанцев поддерживают телесные наказания, чтобы контролировать поведение детей в семье, а 67% родителей применяют насильственные формы воспитания детей. В МОН ранее сообщали, что 62% казахстанских детей подверглись насилию и дискриминации. Насилие над детьми в некоторых семьях шокирует дичайшей жестокостью. В Жетысае Туркестанской области мачеха "воспитывала" трех сестер с помощью ножа и плоскогубцев, загоняла под ногти иглы, кормила помоями, травила химикатами, заставляла сидеть в ледяной воде и запирала в холодильнике, ночью выгоняла на улицу.
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