39,5% казахстанцев использует физическое насилие для контроля над детьми (ВИДЕО)

Алматы. 21 ноября. Kazakhstan Today – По данным представительства ЮНИСЕФ, 39,5% казахстанцев использует физическое насилие для дисциплины и контроля над детьми в семье, передает Kazakhstan Today.





Отметим, что 20 ноября отмечается Всемирный день детей. В этот день в 1989 году была принята Конвенция о правах ребёнка.





В этом году ЮНИСЕФ проводит масштабную кампанию #ВГолубомЦвете, когда люди со всего мира присоединяются к глобальному движению за продвижение прав детей в каждом уголке планеты. ЮНИСЕФ приглашает общественность подписать глобальную онлайн петицию с просьбой к мировым лидерам взять на себя обязательство реализовать права каждого ребенка сейчас и для будущих поколений, чтобы дети могли получать качественное образование, жить в безопасности и имели равные возможности для полной реализации своего потенциала", - сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Казахстане.





В этом году к празднованию Всемирного дня детей представительство ЮНИСЕФ приурочило запуск серии социальных видеороликов в рамках коммуникационной кампании по предотвращению насилия в отношении детей в Казахстане. В роликах говорится о недопущении насильственных методов воспитания в отношении детей, о важности позитивного родительства, а также звучит призыв к казахстанцам обратить внимание на негативные последствия насилия.





Главные герои социального видео - дети. Одна из героинь, 7-летняя девочка, переживает психологическое давление со стороны родителей, негативными последствиями которого являются неуспеваемость, хронические заболевания, страхи, закладывающие множество барьеров и комплексов в ребёнке. Во втором ролике родители главного героя с пониманием относятся к шалостям своего сына и предлагают ему правильный, альтернативный выход из сложившейся ситуации, прислушавшись к его чувствам и правам.





По словам специалистов ЮНИСЕФ, в Казахстане 39,5% взрослых используют физическое насилие для дисциплины и контроля над детьми в семье. 37,4% взрослых использует как психическое, так и физическое насилие в качестве наказания детей, и только 32,2% взрослых рассматривает насилие в отношении детей, как серьезную проблему. Вместе с тем психологические и физические наказания несет в себе ряд последствий: развития неуверенности, хроническим заболеваниям, неуспеваемости, которые негативно влияют на жизнь ребёнка в течение долгих лет.









С начала 2018 года ЮНИСЕФ ведёт в Казахстане активную работу по информированию населения о недопущении насилия в отношении детей. Серия социальных роликов, представленные сегодня будут демонстрироваться на казахстанском ТВ, городских площадках, а также в социальных сетях ЮНИСЕФ. Мы говорим о том, как для наших детей важны понимание, забота и поддержка. Мы уверены, что воспитание без насилия и есть наилучший подход", - прокомментировал представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.





Коммуникационная кампания ЮНИСЕФ "Услышь! Поговори! Обними!" по предотвращению насилия в отношении детей стартовала в январе 2018 года и охватывает ряд регионов Казахстана. Её основная цель - изменение негативных социальных норм, установок, поведений и методов, практикуемых родителями и обществом в вопросах воспитания детей.





Согласно сериям исследований, проведенных ЮНИСЕФ совместно с уполномоченным по правам человека в РК с 2010 по 2016 год, в Казахстане насилие, жестокое обращение и пренебрежение нуждами детей происходят как дома, так и в школах и в интернатах. Результаты исследований показали, что около 75% взрослых поддерживают телесные наказания, чтобы контролировать поведение детей в семье, а 67% родителей применяют насильственные формы воспитания детей. В Казахстане существуют две национальные горячие линии для детей 111 и 150, которые регистрируют и передают по инстанциям случаи насилия в отношении детей. Однако механизмы выявления, сообщения, регистрации и реагирования по-прежнему недостаточно развиты. Коммуникационная кампания будет поддерживать происходящие реформы по предотвращению насилия в отношении детей и поощрять развитие позитивного воспитания детей, как родителями, так и специалистами, работающими с детьми.









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