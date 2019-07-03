Туркестан. 2 июля. Kazakhstan Today - Годами истязавшая трех падчериц жительница Туркестанской области получила 4,5 года лишения свободы, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

В Туркестанской области вынесли приговор мачехе, которая ножом и плоскогубцами пытала своих приёмных дочерей. 28-летняя мучительница получила 4,5 года лишения свободы. Этот срок она будет отбывать в колонии общего режима", - информировал телеканал.

Суд проходил за закрытыми для прессы дверями. Никакой отсрочки по исполнению приговора для осуждённой не будет, несмотря на маленьких детей.

До оглашения приговора подсудимая находилась под домашним арестом. За это время она родила ребёнка. Судьбу младенца теперь будут решать органы опеки, а вот её старшего сына отдали на воспитание бывшему мужу. С ним останутся и пострадавшие сёстры.

Девочек не просто били: мачеха ранила их ножом, зажимала пальцы и язык плоскогубцами, загоняла под ногти иглы, кормила помоями, травила химикатами, заставляла сидеть в ледяной воде и запирала в холодильнике, ночью выгоняла на улицу. Родной отец девочек утверждает, что не догадывался об этом , однако не ясно, как можно было не заметить, что тела детей сплошь покрыты ранами и шрамами.

Соседи также рассказали, что видели, как с детьми жестоко обращаются, и делали замечания мачехе, но действенной помощи девочкам никто не оказал.

Против мачехи завели уголовное дело по двум статьям: 110 (Истязание) и 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Кроме этого, в полиции заявили, что отец девочек является приверженцем деструктивного религиозного течения

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