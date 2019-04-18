В Туркестанской области мачеха истязала ребенка плоскогубцами и резала ножом

Туркестан. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области ребенка истязали плоскогубцами и резали ножом. Установлено, что издевалась над девочкой ее мачеха, передает Kazakhstan Today.

Синяки и жесточайшие следы побоев на теле ребенка обнаружили учителя сельской школы. Они вызвали полицию, и в РОВД сразу же возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Женщина, издевавшаяся над девочкой, доставлена в полицию. Картина выясняется вопиющая: мачеха била ребенка, есть ножевые следы, следы от истязаний плоскогубцами. Дело взято на контроль Генеральной прокуратуры, МВД и МОН РК. По факту ведется детальное расследование", - отметили в ведомстве.

По информации управления образования Туркестанской области, девочку больше не отпустили из школы домой, где она подвергалась физическим пыткам и унижениям. Ее доставили к родной бабушке, где ребенок находится в безопасности.

Также на данный момент известно, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 140 дело передано в суд. Мачеха арестована. Решается вопрос о лишении родительских прав не только мачехи, но и отца ребенка.

Также в пресс-службе отметили, что по поручению министра образования и науки Куляш Шамшидиновой в Туркестанскую область сегодня срочно направлена советник министра Раиса Шер.

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