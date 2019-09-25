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В Алматы двухлетний ребенок впал в кому после избиения отчимом

24.09.2019, 12:11 12016
В Алматы двухлетний ребенок впал в кому после избиения отчимом
Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы отчим избил двухлетнего ребенка. Мужчина арестован и дает признательные показания, сообщила пресс-служба департамента полиции города, передает Kazakhstan Today.
 

23 сентября, около 16.00, в дежурную часть управления полиции Алатауского района поступило сообщение о том, что в одну из больниц города в бессознательном состоянии был доставлен мальчик, 2017 года рождения. Врачи диагностировали у него гематому головного мозга, множественные травмы, а также ушибы живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Ребенок сейчас в коме", - сообщила начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева. 

 
По ее словам, в числе первых допросили отчима малыша К., 1985 года рождения, который стал уверять, что ребенок якобы упал. 
 

Его показания были сомнительными, мужчина явно нервничал, чего-то недоговаривал. Как оказалось, не зря. В ходе проведения первичных следственных мероприятий установлено, что именно отчим жестоко избил мальчика в отсутствии его матери. Позже он дал признательные показания и сообщил, что мама ребенка в это время была на работе. По его словам, пасынок стал плакать, успокоить его мужчина не смог. Тогда он и нанес малышу телесные повреждения", - добавила Алипбаева. 

 
Полицейские установили, что подозреваемый с матерью мальчика живут в гражданском браке, чуть больше месяца назад они переехали в Алматы из Алматинской области и арендовали жилье в микрорайоне Кок Кайнар. 
 

В настоящее время это кощунственное преступление расследуется следственным отделом управления полиции Алатауского района по части 1 статьи 106 УК РК. Подозреваемый взят под стражу. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества и грабеж", - уточнила начальник отдела ювенальной полиции. 

 
Напомним, в Алматинской области в июле начато расследование по факту избиения 8-летнего мальчика и жестокого обращения с ним. Подозреваемым в материалах уголовного дела фигурирует отец ребенка.
 
В Нур-Султане в мае семилетнего ребенка госпитализировали после избиения сожителем матери. В ходе расследования выяснилось, что ребенок подвергался побоям и издевательствам дома систематически.
 
В июле текущего года 4,5 года лишения свободы получила годами истязавшая трех падчериц жительница Туркестанской области. Это дело получило общественный резонанс после того, как следы от ножевых ранений и истязательств плоскогубцами на теле одной из девочек заметили учителя школы. Они сразу же вызвали полицию. Выяснилось, что девочку и двух ее сестер на протяжении длительного времени истязала мачеха, при этом вела "дневник наказаний", в котором подробно расписывала, как и сколько раз издевалась над детьми. Девочек не просто били: мачеха ранила их ножом, зажимала пальцы и язык плоскогубцами, загоняла под ногти иглы, кормила помоями, травила химикатами, заставляла сидеть в ледяной воде и запирала в холодильнике, ночью выгоняла на улицу. Родной отец девочек утверждает, что не догадывался об этом.
 

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