В Алматинской области отца подозревают в жестоком избиении 8-летнего сына

Талдыкорган. 2 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области начато расследование по факту избиения и жестокого обращения с 8-летним мальчиком. Подозреваемым в материалах уголовного дела фигурирует отец ребенка, передает Kazakhstan Today.

30 июня в больницу города Есика со множественными гематомами поступил ребенок, сообщивший об избиении собственным отцом. Информация о госпитализации ребенка со следами побоев сразу же поступила к местным полицейским, которые, официально ее зарегистрировав, возбудили по факту досудебное расследование по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона.

Поговорив с ребенком, стражи порядка выяснили, что он сбежал из дома, пытаясь добраться до матери, проживающей якобы в Алматы.

Сотрудники Енбекшиказахской районной полиции разыскали 49-летнего отца ребенка, который был доставлен в полицию и официально допрошен. Кроме того, удалось разыскать мать мальчика, которая в настоящее время находится с ребенком в больнице. Расследованием по указанному факту занимаются следователи районной полиции", - добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством областного департамента полиции. Подозреваемый в избиении сына мужчина находится под подпиской о невыезде.

В полиции добавили, что история с мальчиком из Есика заинтересовала одного из популярных блогеров и в последующем была распространена в социальных сетях.

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