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В Алматинской области отца подозревают в жестоком избиении 8-летнего сына

02.07.2019, 10:39 7804
Талдыкорган. 2 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области начато расследование по факту избиения и жестокого обращения с 8-летним мальчиком. Подозреваемым в материалах уголовного дела фигурирует отец ребенка, передает Kazakhstan Today.
 
30 июня в больницу города Есика со множественными гематомами поступил ребенок, сообщивший об избиении собственным отцом. Информация о госпитализации ребенка со следами побоев сразу же поступила к местным полицейским, которые, официально ее зарегистрировав, возбудили по факту досудебное расследование по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона. 
 
Поговорив с ребенком, стражи порядка выяснили, что он сбежал из дома, пытаясь добраться до матери, проживающей якобы в Алматы. 
 

Сотрудники Енбекшиказахской районной полиции разыскали 49-летнего отца ребенка, который был доставлен в полицию и официально допрошен. Кроме того, удалось разыскать мать мальчика, которая в настоящее время находится с ребенком в больнице. Расследованием по указанному факту занимаются следователи районной полиции", - добавили в ведомстве.

 
Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством областного департамента полиции. Подозреваемый в избиении сына мужчина находится под подпиской о невыезде. 
 
В полиции добавили, что история с мальчиком из Есика заинтересовала одного из популярных блогеров и в последующем была распространена в социальных сетях.
 
Напомним, в июне четырехлетнюю девочку с травмами забрали из неблагополучной семьи в Караганде. У нее обнаружили перелом носа и деформацию пальцев ног. Ребенок терпел побои от матери, страдающей алкоголизмом.
 
В Нур-Султане в мае семилетнего ребенка госпитализировали после избиения сожителем матери. Позже выяснилось, что ребенок подвергался побоям и издевательствам дома систематически.
 
В Туркестанской области осудили мачеху, годами истязавшую трех дочерей мужа от предыдущего брака. А в январе в Западно-Казахстанской области трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после избиения женщиной. Кем приходится эта женщина ребенку, не уточнялось.
 

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