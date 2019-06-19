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Четырехлетнюю девочку с травмами забрали из неблагополучной семьи в Караганде

18.06.2019, 18:26 5752
Караганда. 18 июня. Kazakhstan Today - В Караганде волонтеры помогли четырехлетней девочке, которая жила в антисанитарных условиях, передает Kazakhstan Today.
 
По словам волонтеров, у девочки перелом носа и деформация пальцев ног. Ребенок жил в ветхом доме в районе ЖБИ вместе с матерью.
 

Она страдает алкоголизмом, бьет дочь, не кормит ее и не создала условия для нормальной жизни. Спала девочка на клеенке, одеяла нет. Дома холодно. Опека сообщила, что если мать бросит пить и окружит дочь лаской и заботой, то она позднее сможет вернуть дочь. А если будет и дальше вести асоциальный образ жизни с сожителем, то слово "мама" она никогда не услышит", - сообщается на странице "Патриот Караганды" в Инстаграм.

 
По словам волонтеров, соседи семьи позвонили и рассказали, что мать избивает ребенка. 
 

От нас поступил звонок на 102. Мы назвали адрес и описали ситуацию. Мы вызвали скорую помощь. Врач осмотрела и сообщила, что показаний для госпитализации нет. Мы на основании расписки забрали девочку. Адрес, где будет ребенок, дали полиции и матери. Одному из сотрудников опеки мы тоже позвонили", - рассказали волонтеры.



Девочек не просто били: мачеха ранила их ножом, зажимала пальцы и язык плоскогубцами, загоняла под ногти иглы, кормила помоями, травила химикатами, заставляла сидеть в ледяной воде и запирала в холодильнике, ночью выгоняла на улицу. Родной отец девочек утверждает, что не догадывался об этом, однако не ясно, как можно было не заметить, что тела детей сплошь покрыты ранами и шрамами. 
 
Соседи также рассказали, что видели, как с детьми жестоко обращаются, и делали замечания мачехе, но действенной помощи девочкам никто не оказал.
 
Следственное управление ДП Туркестанской области возбудило против 28-летней мачехи уголовное дело по двум статьям: 110 (Истязание) и 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 
 
Также в полиции заявили, что отец девочек является приверженцем деструктивного религиозного течения
 

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