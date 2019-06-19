Пострадавших от рук мачехи школьниц из Туркестанской области пригласили в суд для дачи показаний

Туркестан. 18 июня. Kazakhstan Today - Истязательница падчериц в третий раз предстала перед судом в Туркестанской области. Ранее слушания откладывали из-за состояния здоровья подсудимой, которая находится на последнем месяце беременности, передает Kazakhstan Today.

Процесс проходит в закрытом режиме, на заседание для дачи показаний пригласили самих пострадавших девочек. Вердикт, по словам судьи, будет вынесен после выяснения всех обстоятельств. На этой неделе ожидается повторное слушание, сообщил телеканал " Алматы ".

Как сообщалось ранее, следы от ножевых ранений и истязательств плоскогубцами на теле одной из девочек заметили учителя школы и тут же вызвали полицию. Выяснилось, что девочку и двух ее сестер на протяжении длительного времени истязала мачеха, при этом вела "дневник наказаний", в котором подробно расписывала, как и сколько раз издевалась над детьми.

Девочек не просто били: мачеха ранила их ножом, зажимала пальцы и язык плоскогубцами, загоняла под ногти иглы, кормила помоями, травила химикатами, заставляла сидеть в ледяной воде и запирала в холодильнике, ночью выгоняла на улицу. Родной отец девочек утверждает, что не догадывался об этом , однако не ясно, как можно было не заметить, что тела детей сплошь покрыты ранами и шрамами.

Соседи также рассказали, что видели, как с детьми жестоко обращаются, и делали замечания мачехе, но действенной помощи девочкам никто не оказал.

Следственное управление ДП Туркестанской области возбудило против 28-летней мачехи уголовное дело по двум статьям: 110 (Истязание) и 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Также в полиции заявили, что отец девочек является приверженцем деструктивного религиозного течения

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