Пострадавших от рук мачехи школьниц из Туркестанской области пригласили в суд для дачи показаний

Процесс проходит в закрытом режиме, на заседание для дачи показаний пригласили самих пострадавших девочек. Вердикт, по словам судьи, будет вынесен после выяснения всех обстоятельств. На этой неделе ожидается повторное слушание, сообщил телеканал "Алматы".
Как сообщалось ранее, следы от ножевых ранений и истязательств плоскогубцами на теле одной из девочек заметили учителя школы и тут же вызвали полицию. Выяснилось, что девочку и двух ее сестер на протяжении длительного времени истязала мачеха, при этом вела "дневник наказаний", в котором подробно расписывала, как и сколько раз издевалась над детьми.
Девочек не просто били: мачеха ранила их ножом, зажимала пальцы и язык плоскогубцами, загоняла под ногти иглы, кормила помоями, травила химикатами, заставляла сидеть в ледяной воде и запирала в холодильнике, ночью выгоняла на улицу. Родной отец девочек утверждает, что не догадывался об этом, однако не ясно, как можно было не заметить, что тела детей сплошь покрыты ранами и шрамами.
Соседи также рассказали, что видели, как с детьми жестоко обращаются, и делали замечания мачехе, но действенной помощи девочкам никто не оказал.
Следственное управление ДП Туркестанской области возбудило против 28-летней мачехи уголовное дело по двум статьям: 110 (Истязание) и 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Также в полиции заявили, что отец девочек является приверженцем деструктивного религиозного течения.
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