В Западном Казахстане трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после избиения

Уральск. 18 января. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после избиения женщиной, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 14 января в областную многопрофильную больницу из района была доставлена девочка, пишет портал "Мой город"





Женщина 1985 года рождения нанесла телесные повреждения ребенку 2016 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - проинформировали в полиции.





Кем женщина приходится избитому ребенку, в сообщении не уточняется.





Между тем в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное.





"Получает консервативное лечение, с улучшением. Находится в отделении нейрохирургии", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения по ЗКО Айнагуль Сакпусунова.





Другие подробности произошедшего выясняются.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства