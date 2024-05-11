Уровень воды в реке Урал продолжает повышаться

Фото: pkzsk.info

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Петропавловск. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На севере Казахстана жители нескольких сел наблюдали северное сияние, - На севере Казахстана жители нескольких сел наблюдали северное сияние, сообщает "Петропавловск.news".





Фотографии этого прекрасного природного явления сделал Владимир Федоров из деревни Обуховка Тайыншинского района. После полуночи всполохи на небе были видны очень хорошо. Из Обуховки северное сияние было видно в направлении Петропавловска - то есть как раз на север.





Увидели Северное сияние и в селе Соколовка Кызылжарского района. Слабее сияние было заметно в селе Советское района Магжана Жумабаева.





Отмечается, что в Петропавловске из-за уличного освещения северное сияние разглядеть удалось немногим.





Причиной природного явления, возможно, стала геомагнитная буря.

Напомним , что из-за гигантских вспышек на солнце 11 и 12 мая на земле ожидается сильнейшая геомагнитная буря. Прогнозируют, что геомагнитная буря достигнет пика 11 мая с 9 до 12 часов по московскому времени (с 7 до 10 часов по времени Алматы).





Как сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН Сергей Богачев, на Земле началась очень сильная магнитная буря, шторм может продолжаться от 20 до 40 часов.





Магнитная буря началась. Текущий уровень - G4. Земля погружена в облако плазмы. Выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов", - сказал он.





Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 - сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень - G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.





По словам Богачева, на пике уровень бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года.





В ближайшие два-три дня взрывная энергия пойдет на убыль, при этом геомагнитные бури разной степени силы могут продолжаться на Земле вплоть до конца недели, добавил эксперт.





Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.