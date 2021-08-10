Участникам проекта Ashyq в "тёмно-красной" зоне продлили рабочий день

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - С сегодняшнего дня изменится график работы для участников проекта Ashyq, находящихся в "тёмно-красной" зоне, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил в официальном письме для национальной палаты предпринимателей "Атамекен"

В тексте постановления отмечено, что с 9 августа 2021 года в "темно-красной" зоне объектам, работающим по проекту Ashyq, разрешена работа до 22.00, объектам со статусом "Лидер Ashyq" - до ноля часов. Однако в приложении 4 к постановлению для этой зоны установлено, что объекты бизнеса могут работать до 20.00, а лидеры - до 22.00. В связи с этим разногласием предприниматели стали обращаться в "Атамекен", мы же направили официальное письмо в адрес главного санитарного врача с просьбой прояснить ситуацию", – отметила заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Юлия Якупбаева.

Согласно полученному ответу, с 9 августа 2021 года в "темно-красной" зоне объектам, которые работают в проекте Ashyq, часы работы продлены до 22:00, лидерам проекта - до ноля часов.

Также в письме даны пояснения по объектам "красной", "желтой" и "зеленой" зон. По информации главного госсанврача, объекты-участники Ashyq могут работать согласно постановлению. При этом в регионах "красной" зоны могут быть приняты постановления главных государственных санитарных врачей регионов, предусматривающие более жесткие меры в отношении участников Ashyq.

В письме также отмечено, что сегодня Министерство здравоохранения РК проведёт оценку нагрузки на систему здравоохранения по соответствующим критериям для принятия дальнейших мер.

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