Сводка эпидситуации на 9 августа: в Казахстане 7671 новый случай заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 8 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 641 885 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 7671 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1452;

в городе Алматы - 1503;

в городе Шымкенте - 565;

в Акмолинской области - 256;

в Актюбинской области - 393;

в Алматинской области - 244;

в Атырауской области - 416;

в ВКО - 230;

в Жамбылской области - 190;

в ЗКО - 111;

в Карагандинской области - 1058;

в Костанайской области - 237;

в Кызылординской области - 205;

в Мангистауской области - 214;

в Павлодарской области - 295;

в СКО - 158;

в Туркестанской области - 144.

В Казахстане за сутки 5525 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 525 627 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне - Туркестанская область.

На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 186 человек (109 382 КВИ+ и 3804 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 31 504 пациента;

- на амбулаторном уровне - 81 682 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 1981 пациент;

- в состоянии крайней степени тяжести - 402 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 192 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 8 августа 2021 года зарегистрировано 6876 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 августа от КВИ скончались 112 человек.

7 августа 2021 года зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 28 летальных исходов и 135 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 63 442, летальных случаев - 3915, выздоровевших - 55 723.

На 8 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 750 698 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 382 869 человек.

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