Асылов о январской трагедии: огонь по нападавшим был открыт до приказа Токаева

Установлены основные организаторы, в том числе из криминалитета и высших должностных лиц

Фото: Facebook/Сергей Алексеенок

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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе проходит специальное пленарное заседание по январским событиям. Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов выступает с докладом о расследовании.





Генпрокурор сообщил, что на сегодня следствием полностью восстановлена хронология январских событий.





Также установлены основные организаторы, в том числе из криминалитета и высших должностных лиц. Идентифицированы личности всех погибших, выяснены причины из смерти", - сказал Асылов.





Генпрокурор рассказал, что в ходе погромов огонь на поражение был открыт силовиками до приказа президента, это регулируется нормами закона. Впервые огонь на поражение был открыт в Алматы 5 января во время нападения бандитов на резиденцию президента.





Касательно уголовного дела в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова генпрокурор подчеркнул, что некоторые сведения по нему не могут быть разглашены в силу вероятного ущерба госбезопасности.





Он уточнил, что экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену; действия, направленные на насильственный захват власти; превышение должностных полномочий. Экс-заместитель Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти;превышении должностных полномочий.





При этом Асылов подчеркнул, что подготовка к январским погромам шла в течение всего 2021 года. Организаторами выступили организованные преступные группы, которые набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт.





Установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу", - добавил генпрокурор.





Генпрокуратура презентовала документальный фильм о январских событиях 2022 года в Казахстане.







