Авиакомпания Bek Air сделала заявление о возврате билетов

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Авиакомпания Bek Air сделала заявление о возврате стоимости билетов, передает Kazakhstan Today.

"Информируем вас об отмене рейсов, запланированных до 9 февраля 2020 года (включительно). Для того чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero. В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены", - сообщили в авиакомпании.

Напомним, авиакатастрофа произошла 27 декабря. Рейс №Z2100 авиакомпании "Бек Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Основной версией крушения воздушного судна компании Bek Air под Алматы комиссия назвала обледенение самолета.

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