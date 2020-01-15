Пассажиры авиакомпании "Бек Эйр" могут произвести полный возврат стоимости авиабилетов

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании "Бек Эйр" могут произвести полный возврат стоимости авиабилетов по месту приобретения, передает Kazakhstan Today.

"По информации Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) в настоящее время индивидуальный идентификатор (код) Z9 авиакомпании "Бек Эйр" принадлежит авиакомпании "Бек Эйр" и не отозван. Стоит отметить, отзыв кода Z9 не повлияет на работу по возврату купленных авиабилетов на отмененные рейсы "Бек Эйр", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Код авиакомпании ИАТА - 2- или 3 - символьный индивидуальный идентификатор, присвоенный авиакомпании ИАТА. Этот код выделяется согласно резолюции ИАТА №762. Коды авиакомпаний используются авиакомпаниями, агентствами по продаже билетов, системами бронирования билетов и иными предприятиями для передачи информации, связанной с коммерческой деятельностью в области пассажирских авиационных перевозок.

В соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию РК от 30.04.2015 года №540, пассажирским билетом является документ, на перевозку пассажира, выдаваемый авиакомпанией либо его уполномоченными агентами, подтверждающий ознакомление пассажиром с условиями договора воздушной перевозки и заключение между пассажиром и авиакомпанией договора воздушной перевозки. В случае если одна из сторон не выполняет условий договора воздушной перевозки, то в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года №268-XIII, вторая сторона имеет право на взыскание материального и морального ущерба через судебные органы согласно гражданско-правовому спору", - пояснили в ведомстве.





Напомним, авиакатастрофа произошла 27 декабря. Рейс №Z2100 авиакомпании "Бек Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Основной версией крушения воздушного судна компании Bek Air под Алматы комиссия назвала обледенение самолета

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства