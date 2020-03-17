Авиакомпания QAZAQ AIR до 15 апреля осуществляет только внутренние полеты

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания QAZAQ AIR с 16 марта до 15 апреля осуществляет только внутренние полеты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе QAZAQ AIR, все авиарейсы QAZAQ AIR выполняются по запланированному расписанию и без задержек.

Для пассажиров, желающих отказаться от полета во время режима ЧС, авиакомпания разрешит оформить возврат авиабилетов с датой вылета с 16 марта до 15 апреля 2020 года без применения штрафных санкций для всех авиарейсов: по тарифу "Бюджетный" предоставляется ваучер с открытой датой, действующий 12 месяцев с даты выдачи; по тарифам "Жайлы" и "Оптимальный" полный возврат стоимости.

Для оформления возврата: при покупке через Flyqazaq.com или в кассах авиакомпании необходимо отправить запрос на info@flyqazaq.com, при покупке через агентов, необходимо обратиться по месту приобретения.

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