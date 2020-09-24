Авиарейсы в Россию возобновляются с 26 сентября

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana планирует начать выполнение полетов между Казахстаном и Россией с 26 сентября 2020 года, "Аэрофлот" - с 27 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Рейсы между РК и РФ на начальном этапе будут выполняться по одному рейсу в неделю с каждой стороны авиакомпаниями "Эйр Астана" и "Аэрофлот" по маршруту Нур-Султан - Москва", - сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Стоит отметить, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и России и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

В соответствии с требованиями главного государственного санитарного врача РК для пассажиров, прибывающих в РК из РФ пассажирскими авиарейсами установлены следующие ограничительные меры:

1) термометрия;

2) анкетирование;

3) при наличии справки с отрицательным ПЦР-анализом на COVID-19, с получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения государственной границы РК - без ограничений, при отсутствии справки - обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту пребывания в течение 48 часов со дня прилета или домашний карантин на 14 дней.

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