Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Казахстан и Россия с 21 сентября возобновляют авиасообщение, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением уполномоченных структур двух государств, с 21 сентября 2020 года возобновляются авиарейсы между Казахстаном и Россией", - сообщает Комитет гражданской авиации МИИР РК.

По данным ведомства, рейсы будут выполняться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и Россией.

Также российской стороной принято решение о возобновлении международного авиасообщения с Кыргызстаном и Республикой Беларусь", - добавили в комитете.





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